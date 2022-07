Bayonetta 3: So groß ist das Spiel auf der Nintendo Switch

Seit der vergangenen Woche hat Bayonetta 3 endlich einen Termin und Fans können sich bereits auf den Oktober freuen.

Unter Umständen müsst ihr dafür etwas Platz auf eurer Nintendo Switch für das Spiel freiräumen, aber wie viel?

Erste Angaben von Nintendo

Auf Nintendos offizieller Webseite gibt es erste Angaben zur wahrscheinlichen Größe von Bayonetta 3.

Aktuell wird "geschätzt", dass das Spiel 15.360 MB, also 15,3 GB, groß ist. In Anbetracht des Zusatzes, dass es sich um eine Schätzung handelt, ist diese Größe aber wohl noch nicht zu 100 Prozent in Stein gemeißelt.

Sie gibt euch aber einen ersten Hinweis darauf, wie viel Speicherplatz ihr wahrscheinlich in etwa für Bayonetta 3 benötigt.

Zum Vergleich: Bayonetta 2 auf der Switch ist circa 12,4 GB groß, das erste Bayonetta bringt es auf der Switch auf circa 8,6 GB.