Bei Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp tut sich was: Erscheint es bald endlich?

Könnte Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nach langer Verzögerung in Kürze endlich erscheinen?

Aktuelle Hinweise könnten exakt das andeuten, offiziell ist nach wie vor kein Release-Datum für das Spiel bekannt.

Es tut sich etwas

Grund für die aktuellen Spekulationen sind Veränderungen an der eShop-Seite des Spiels (via Famiboards). Demnach wurde "eine neue NSUID" mit dem Spiel verknüpft, was normalerweise geschieht, bevor die Vorbestellungen starten.

Darüber hinaus sind auch bei Händlern wie Amazon in Mexiko und Kanada, Walmart, Best Buy und EB Games (via My Nintendo News) neue beziehungsweise aktualisierte Produkteinträge für das Spiel aufgetaucht.

Weitere Meldungen zu Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp:

Anfang des vergangenen Jahres wurde Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf unbestimmte Zeit verschoben.

Grundsätzlich fertig dürfte das Nintendo-Switch-Spiel aber schon seit einer Weile sein, ein Switch-User erhielt im vergangenen April versehentlich Zugang zum Spiel.

Die Chancen stehen womöglich nicht schlecht, dass wir bald etwas Neues zu Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp hören.