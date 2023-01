Beyond Good & Evil 2: Es gibt ein neues Lebenszeichen, so richtig glücklich macht es aber keinen.

Beyond Good & Evil 2 lebt noch, sagt Pubisher Ubisoft.

Wenngleich man nichts Neues vom Spiel zeigt, um das alles auch entsprechend zu untermauern. Hier ist weiter Geduld gefragt.

Noch in der Entwicklung

"Die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 ist in vollem Gange und das Team arbeitet hart daran, sein ambitioniertes Versprechen einzulösen", heißt es vom Publisher in einer Stellungnahme gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen.

Und das war es dann auch schon. Ist noch in Arbeit. Wenn gibt’s wieder etwas vom Spiel zu sehen? Wer weiß das schon. Vielleicht weiß das aktuell nicht mal Ubisoft selbst.

Weitere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2:

Wenn ihr also auf die Fortsetzung wartet, braucht ihr weiter Geduld. Aber das sollte ja kein Fremdwort für euch sein, denn erstmals im Gespräch war Teil zwei schon 2008. Anschließend wurde es lange Still, bevor das Projekt im Jahr 2017 aus der Versenkung auftauchte.

Danach wurde es leider wieder still. Das Spiel ist mittlerweile so lange in Arbeit, dass es das berüchtigte Duke Nukem Forever als Spiel mit der längsten Entwicklungszeit abgelöst hat.