Beyond Good & Evil 2: Geschäftsführer verlässt angeblich das Studio, Arbeitsbedingungen werden untersucht

Der Geschäftsführer von Ubisoft Montpellier, dem Studio hinter Beyond Good & Evil 2, hat das Studio angeblich während einer Untersuchung der Arbeitsbedingungen durch örtliche Behörden verlassen.

Wie Kotaku berichtet, wurde den Mitarbeitern des Unternehmens letzte Woche mitgeteilt, dass Guillaume Carmona nicht mehr in seine Rolle als Studio-Chef zurückkehren wird, nachdem er seit Beginn des Jahres abwesend war.

Problematische Bedingungen

Drei Quellen berichteten der Seite, dass Carmonas Abgang auf ein Jahr folgte, in dem Dutzende von Entwicklern aufgrund von Stress oder Krankheit längere Auszeiten genommen hatten, während das Studio weiterhin mit der Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 zu kämpfen hatte.

"Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Teams haben für uns weiterhin höchste Priorität", sagte ein Ubisoft-Sprecher dazu gegenüber Kotaku.

"Angesichts der Länge des Entwicklungszyklus von Beyond Good & Evil 2 unterzieht sich das Team in Montpellier durch einen externen Partner Wohlfühlanalysen zur Vorbeugung und um zu bewerten, wo zusätzliche Unterstützung erforderlich sein könnte."

Ubisoft hatte Beyond Good & Evil 2 erstmals 2008 mit einem Trailer angekündigt, es folgte jedoch fast ein Jahrzehnt des Schweigens, bevor der Titel auf der E3 2017 wieder auftauchte, als der Publisher bekannt gab, dass es sich um ein Prequel handeln werde.

Und es klingt auch nicht so, als würde es in naher Zukunft erscheinen. Dem Bericht zufolge ist Beyond Good & Evil 2 nach wie vor nicht in der Vorproduktion, da sich Ubisoft Montpellier noch nicht auf eine kreative Vision für das Projekt einigen konnte.

Es heißt, dass es kürzlich signifikante Umstellungen beim Personal gab. Senior Creative Director Jean-Marc Geffroy und Game Director Benjamin Dumaz sollen das Projekt verlassen haben, sie seien durch Emile Morel und Charles Gaudron ersetzt worden.