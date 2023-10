Darf euer nächster Gaming-TV auch eine Nummer größer sein? Dann werft mal einen Blick auf den LG NED816RE QNED TV den es derzeit in einer Aktion ab 50 Zoll bis rauf zu stattlichen 86 Zoll bei diversen Händlern gibt. Das Interessante an der gewaltigen Bildfläche ist, dass sich der Fernseher perfekt zum Zocken mit der PlayStation 5, Xbox Series X|S, Gaming-PC und natürlich auch allen anderen Konsolen eignet: 4K Ultra HD-Display mit HDR10 Pro und Quantum Dot NanoCell Plus bei 120 Hz und HDMI 2.1 mit HDCP 2.2, HFR, VRR und ALLM.

Natürlich bringt er auch den üblichen TV-Kram mit wie Smart TV-Funktionen via webOS 23 (LG ThinQ AI & AI Concierge) mit Google Assistant, Amazon Alexa, kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 & HomeKit; Home Dashboard, unterstützt WOW Interface & Orchestra, Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2), LAN (Ethernet), WLAN (802.11ac), 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1 (mit eARC), 2x USB, optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), CI+-Slot und so weiter. Das einzige Manko: Der TV „unterstützt“ zwar Dolby Vision, kann es aber nicht wirklich, was angesichts der Preisklasse aber normal ist.

Aktuell gibt es den LG NED816RE QNED TV bei diversen Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn und LG in Angebot. Preislich sieht das Ganze während der Aktion so aus (i.d.R. inklusive Lieferung):