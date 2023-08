Borderlands 3 für Nintendo Switch angekündigt, Pandora’s Box kommt für PC, Xbox und PlayStation.

2K und Gearbox haben heute gleich zwei Borderlands-Ankündigungen für euch.

Borderlands 3 kommt auf die Nintendo Switch und die Borderlands Collection: Pandorax's Box erscheint für PC, Xbox und PlayStation.

Das erwartet euch

Am 6. Oktober 2023 erscheint Borderlands 3 als Ultimate Edition zum Preis von 59,99 Euro für Nintendo Switch – und das auch als physische Version.

Neben dem Basisspiel bekommt ihr alle sechs Inhaltserweiterungen sowie die komplette Sammlung an Bonus-Kosmetik-Packs.

Hier alles im Überblick:

Borderlands 3 Basisspiel

Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot

Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock

Blutgeld

Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck

Designer's Cut

Director's Cut

Mehr als 30 kosmetische Objekte

Bereits am morgigen 1. September 2023 wird Borderlands Collection: Pandora's Box für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Zum Preis von 149,99 Euro bekommt ihr insgesamt sechs Spiele sowie zahlreiche Erweiterungen. Enthalten sind Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 und New Tales from the Borderlands samt aller Erweiterung.

Für begrenzte Zeit ist die Collection sogar zum Preis von 59,99 Euro zu haben und "je nachdem, welche Titel man bereits besitzt, kann man seine Sammlung auch zum Sonderpreis vervollständigen".