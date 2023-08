Borderlands und Ballantine's bringen limitierten Mad-Moxxi-Scotch nach Deutschland

Einmal in der Bar von Mad Moxxi trinken? Gut, in die Welt von Borderlands kann euch Ballantine’s nicht transportieren, dafür könnt ihr aber ein Stück von Pandora mit der neuen limitierten Edition schmecken.

Ballantine’s x Borderlands: The Game Moxxi’s Bar Edition ist der lange Name, den ihr nach ein paar Schlücken dieses Scotchs sicher nicht mehr so sauber aussprechen könnt. Ein Vorteil für alle Borderlands-Fans ist außerdem der exklusive Echolog-Skin ist als Ingame-Belohnung für Boderlands 3, den ihr auf der Moxxi's-Bar-Edition finden könnt.

Moxxi lädt euch außerdem zum Mixen ein und gibt euch zum Kauf einer Fladche gleich eine Anleitung für den Moxx’s Mule, einen Apocalpyse Spritz, den Blood Shot Eye oder den süßen Sandbox Sip aus dem bunten Borderlands.

Den Scotch Whisky mit 40 Prozent Volumen gibt es für etwa 20 Euro in einer 0,7-Liter-Flasche bei ausgewählten Händlern in Deutschland zu kaufen und soll einen vollmundigen und cremig-süßen Geschmack besitzen.

Trotz all der lustigen Witze möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass selbst der coolste Borderlands-Whisky Alkohol und somit eine Droge ist, die mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Damit ihr eure Waffe beim Zielen noch gerade halten und auch in den kommenden Jahren ein fitter Kammerjäger bleibt, genießt starken Alkohol wie diesen nur in Maßen.