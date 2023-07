Borderlands: Wann kommt endlich der Film? Ihr braucht noch mindestens ein Jahr Geduld.

Für alle, die ein Faible für Videospielverfilmungen haben, gibt es gute Neuigkeiten.

Die Borderlands-Verfilmung, basierend auf den gleichnamigen Spielen von Gearbox, soll am 9. August 2024 in die Kinos kommen. Es dauert also noch eine Weile.

Nicht frei von Problemen

Die Adaption von Borderlands hatte eine etwas holprige Geschichte. Bereits 2015 wurde der Film angekündigt. Fünf Jahre später bestätigte Gearbox dann, dass der Regisseur Eli Roth die Regie übernehmen würde, während Craig Mazin, der vor allem für seine Arbeit an The Last of Us und Chernobyl bekannt ist, das Drehbuch schrieb. Damals wurde ein "frisches, fesselndes und kinotaugliches Erlebnis für Kinobesucher und Fans des Spiels" versprochen.

Die Dinge nahmen schnell Fahrt auf, nachdem Roth und Mazin bestätigt wurden. Kurz darauf wurden namhafte Schauspieler wie Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis und Jack Black für die Besetzung gewonnen, bevor die Dreharbeiten im Jahr 2021 begannen.

👇 pic.twitter.com/L4bGdFlvXR — Borderlands (@BorderlandsFilm) July 20, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Leider gab es seitdem einige Schwierigkeiten. Mehrere Autoren wurden herangezogen, um das Drehbuch zu überarbeiten, und der Regisseur Tim Miller, bekannt durch Deadpool, übernahm die Regie von Roth - der andere Projekte verfolgte -, als die Nachdrehs Anfang dieses Jahres begannen.

In diesem Monat wurde berichtet, dass Mazin versuchte, sich von der Borderlands-Adaption zu distanzieren, indem er ein Pseudonym anstelle seines tatsächlichen Namens verwendete. Mazin hat diesen Bericht jedoch als "falsch" zurückgewiesen.