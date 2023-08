Brook Watchic Plus für Pokémon Go im Test - Das ultimative Fang-Accessoire?

Ein zuverlässiger Auto-Catcher, dessen größte Stärke zwei gleichzeitige Verbindungen sind, ansonsten bietet er wenig Außergewöhnliches.

Vor zwei Jahren nahm ich bereits das Fang-Accessoire Brook Pocket Auto-Catch-Lightning für Pokémon Go unter die Lupe. Mittlerweile ist der Hersteller bei der Watchic Plus angelangt, einer neuen, nicht offiziellen Methode, mit der ihr automatisch Pokémon fangen lassen könnt. Ein Spaß, der euch 80 Euro kostet. Aber hey, Moment, nicht gleich umdrehen, das könnte sich nämlich durchaus lohnen.

Brook Watchic Plus Release: 01.06.2023

Kompatibel mit: Android, iOS

Hersteller: Brook

Preis: ca. 80 Euro

Box & Zubehör: Die Verpackung ist relativ klein, aber es steckt ja auch nicht viel drin. Ihr bekommt einmal das Watchic Plus inklusive Armband, mit dem ihr es wie eine Uhr bequem an eurem Handgelenk tragen könnt. Außerdem findet ihr noch einen Zettel darin, der als Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen dient.

Verarbeitung: Watchic Plus wirkt insgesamt gut verarbeitet, ähnlich wie eine Fitnessuhr, die sich in der gleichen Preisspanne bewegt. Ausgestattet ist das Gerät mit einem 0,96 Zoll großen Farb-Touchscreen-Display und es ist bis zu einem gewissen Grad (IPX7) gegen Wasser geschützt. Das Armband ist eher dick gehalten, hinterlässt dadurch aber auch einen stabilen Eindruck. Wenn ihr es anlegt, sitzt es auch bequem, ohne unangenehm zu drücken (bei mir zumindest) und es gibt gleich zwei Schlaufen, um das Bändchen rein zu schieben. Falls also mal eins davon kaputtgehen sollte, bleibt noch eins als Ersatz.

Einrichtung: Die Einrichtung des Geräts ist relativ unkompliziert. Ihr braucht natürlich eine Bluetooth-Verbindung, damit das alles funktioniert. Die Kopplung funktioniert zudem ähnlich wie beim normalen Pokémon Go Plus. Geht in der App zu den Zusatzgeräten und wählt einfach Pokémon Go Plus aus. Folgt den weiteren Anweisungen (bestätigt mit Watchic Plus) und die Verbindung sollte schnell zustande kommen. Alles in allem eine unkomplizierte Sache.

Ein Blick von oben und aus näherer Distanz.

Features & Sonderfunktionen: Die Besonderheit von Watchic Plus ist nicht das automatische Fangen, nein, das können auch andere Geräte. Watchic Plus lässt sich nämlich mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Wenn ihr regelmäßig gemeinsam mit jemand anderem spielt, reicht also ein Gerät für beide aus. Und das funktioniert ebenso zuverlässig wie die Verbindung mit nur einem Gerät.

Beim automatischen Fangen verwendet Watchic Plus allein normale Pokébälle, somit kann es nicht mehr als die offizielle Variante. Beim jüngst veröffentlichten Pokémon Go Plus+ könnt ihr zwar auch Super- und Hyperbälle auswählen, allerdings funktionieren die nicht mit der Automatik, sondern nur, wenn ihr manuell fangt.

Das Display zeigt die Uhrzeit und lässt euch verschiedene Funktionen an- und ausschalten.

Was die Laufzeit anbelangt, spricht Brook von 240 Stunden mit einer Ladung. Das hängt natürlich auch ein Stück weit vom individuellen Nutzungsverhalten ab, zum Beispiel ob ihr die Vibrationen aktiviert oder den Energiesparmodus. Und wenn ihr es mit zwei Geräten zeitgleich verwendet, verbraucht ihr mehr Strom als mit einem, so viel ist klar. Alles in allem läuft es mit einer Ladung aber recht lange und ist in circa 90 Minuten via USB (einfach den unteren Teil des Armbandes abnehmen und in einen Adapter/USB-Slot stecken) wieder aufgeladen.

Software: Die grundlegenden Funktionen von Watchic Plus, etwa ob ihr Pokémon fangen oder Pokéstops drehen möchtet – oder beides – könnt ihr mit einer individuellen App regeln, die ihr euch aus dem Store herunterladet. Wie gesagt, alles davon lässt sich direkt am Gerät einstellen. Im Grunde braucht ihr die App nur, um Uhrzeit und Datum zu synchronisieren, das klappt nämlich nicht direkt an eurem Handgelenk.

Aufgeladen wird Watchic Plus via USB.

Zu kaufen gibt es die Brook Watchic Plus bei Amazon.de mit schwarzem, blauem oder rotem Armband.

Brook Watchic Plus - Fazit

Alles in allem tut dieser Auto-Catcher für Pokémon Go das, was er soll: automatisch Pokémon fangen und Pokéstops drehen. Insofern nichts außergewöhnliches und er tut das auch nur mit normalen Pokébällen. Beim offiziellen Accessoire könnt ihr mittlerweile zumindest manuell auch Super- und Hyperbälle benutzen, das ist hier nicht möglich. Der Vorteil von Watchic Plus ist, dass zwei Verbindungen gleichzeitig hergestellt werden können. Wer zu zweit spielt oder tatsächlich mehrere Geräte zum Spielen verwendet, kann davon also Gebrauch machen. Davon abgesehen ist Watchic Plus gut verarbeitet und leicht einzurichten. Es funktioniert zuverlässig, aber wie bei jedem inoffiziellen Accessoire müsst ihr damit rechnen, dass es irgendwann vielleicht mal Probleme nach einem Spiel-Update geben könnte.