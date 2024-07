Pokémon Go Wasser Paradies: So holst du dir ein brandneues Shiny!

Das neue Event Wasser-Paradies in Pokémon Go steht, ganz wie es der Name schon vermuten lässt, im Zeichen des Wasser. Hier tauchen unter anderem Wasser-Pokémon auf, die beim Go Fest 2024 in New York City erscheinen. Und es gibt ein neues Shiny!

Das Wasser-Paradies-Event beginnt am Samstag, den 6. Juli 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 9. Juli 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Wasser-Paradies in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Wasser-Paradies Inhalt:

Wasser-Paradies: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie anfangs erwähnt, stehen Wasser-Pokémon im Fokus dieses neuen Events. Erstmals habt ihr dabei die Gelegenheit, einem schillernden Piccolente zu begegnen.

Wasser-Paradies – Wilde Pokémon

Folgende Pokémon erscheinen grundsätzlich häufiger während des Events:

Seeper*

Sterndu*

Wingull*

Krebscorps*

Perlu*

Piccolente*

Quabbel*

Wasser-Paradies – Rauch-Begegnungen

Wenn ihr während des Events Rauch einsetzen, können diese Pokémon erscheinen: