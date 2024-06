Pokémon Go: Heute Top-Raids mit Mega-Rayquaza - Das musst du wissen

Heute hat Niantic für euch ein paar Top-Raids in Pokémon Go im Programm. Dabei könnt ihr Raids gegen das Pokémon Mega-Rayquaza bestreiten und euch ein Rayquaza fangen.

Die Top-Raids mit Mega-Rayquaza finden am Samstag, den 29. Juni 2024 zu verschiedenen Zeitpunkten statt..

Was ihr über die Top-Raids mit Mega-Rayquaza in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wann finden Top-Raids mit Mega-Rayquaza statt?

Top-Raids mit Mega-Rayquaza finden heute zu verschiedenen Zeiten statt. Zu diesen Zeitpunkten taucht das Pokémon häufiger bei Top-Raids auf:

Samstag, 29. Juni 2024 um 12 Uhr (Ortszeit)

Samstag, 29. Juni 2024 um 13 Uhr (Ortszeit)

Samstag, 29. Juni 2024 um 17 Uhr (Ortszeit)

Samstag, 29. Juni 2024 um 18 Uhr (Ortszeit)

Mehr dazu, wie ihr das Pokémon besiegen könnt, lest ihr hier: Pokémon Go: Mega-Rayquaza besiegen - Die besten Konter

Top-Raids mit Mega-Rayquaza: Befristete Forschung

Zu den Top-Raids mit Mega-Rayquaza gibt es auch noch eine kostenlose befristete Forschung für alle Spielerinnen und Spieler.

Schließt ihr die Forschungsprojekte ab, könnt ihr einen Meteorit als Belohnung erhalten.

Diesen Meteorit braucht ihr, um bei Rayquaza die Mega-Entwicklung auszulösen. Das gelingt nämlich nur, wenn es die Lade-Attacke Zenitstürmer kennt. Und die lernt es erst, wenn ihr einen Meteoriten dafür verwendet.

