Pokémon Go: Artwork verweist auf spannende Neuerung, die bald kommen könnte

Die Dynamaximierung kommt wohl bald als neues Feature zu Pokémon Go.

Einen ziemlich eindeutigen Hinweis darauf liefert ein brandneues Artwork zum achten Jubiläum des Spiels.

Wann kommt die Dynamaximierung zu Pokémon Go?

Das Artwork zeigt unter anderem ein Schillok mit ausgelöster Dynamaximierung, ebenso sind die Starter-Pokémon der achten Pokémon-Generation zu sehen: Chimpep, Hopplo und Memmeon.

Im vergangenen Monat hatte Pokémon-Go-Director Michael Steranka gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen bereits angedeutet, dass die achte Generation in Pokémon Go auch das umfasst, "was diese Pokémon besonders macht".

Hier das neue Artwork:

Das Artwork zum 8. Jubiläum von Pokémon Go.

"Wir haben definitiv eine ganze Weile über Gen 8 in Pokémon Go nachgedacht", sagte er. "Im Moment können wir noch nichts über das Timing oder die Launch-Strategie verraten, aber wir versuchen immer, dem Ausgangsmaterial Tribut zu zollen und ihm gerecht zu werden. "

Das alles muss aber nicht bedeuten, dass die Dynamaximierung schon nächste Woche oder so kommen könnte. In den Jubiläums-Artworks wurden in den vergangenen Jahren häufig Pokémon oder Features angedeutet, die erst Monate oder gar Jahre später kommen. Auf Mega-Mewtu warten Fans nach dem Teaser vor drei Jahren etwa heute noch.