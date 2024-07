Pokémon Go Fest 2024 Global Ei Spektakel: Vorzeitiger Zugang, erhöhte Shiny-Chance und neues Shiny!

Das Pokémon Go Fest 2024 Global in Pokémon Go rückt Tag für Tag näher und ihr könnt schon vorab am zugehörigen Ei-Spektakel teilnehmen, sofern ihr denn ein Ticket für das Go Fest habt!

Der Vorabzugang zum Ei-Spektakel läuft vom Montag, den 8. Juli 2024, um 10 Uhr bis zu zum Sonntag, den 14. Juli 2024, um 23:59 Uhr.

Was ihr über das Ei-Spektakel zum Pokémon Go Fest 2024 Global in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Fest 2024 Global Ei-Spektakel Inhalt:

Pokémon Go Fest 2024 Global Ei-Spektakel: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie gesagt, braucht ihr ein Ticket für das Pokémon Go Fest 2024 Global, um bereits vorab am Ei-Spektakel teilnehmen und von den Boni profitieren zu können.

Dabei besteht auch die Chance, erstmals einem schillernden Miniras im Spiel zu begegnen.

Pokémon Go Fest 2024 Global Ei-Spektakel - Eier

Folgende Pokémon können während des Events aus 7-km-Eiern schlüpfen:

Piccolente*

Emolga*

Krabbox*

Miniras*

Corasonn*

Knospi*

Maracamba

Skallyk*

Wuffels*

Ignivor*

Wenn ihr ein Wuffels bekommt, besteht die seltene Chance, dass es sich dabei um ein Wuffels handelt, das sich zu Wolwerock in der Zwielichtform verwandeln kann.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Fest 2024 Global Ei-Spektakel: Welche Boni gibt es?

Im Zuge des Ei-Spektakels sind mehrere Boni bis zum Ende des Event-Zeitraums aktiv.

Es gilt eine halbierte Schlüpf-Distanz, wenn ihr Eier während des Events in Brutmaschinen legt.

Weiterhin könnt ihr bis zu 40 Geschenke pro Tag öffnen und es besteht eine erhöhte Chance, schillernde Pokémon aus 7-km-Eierns auszubrüten.

