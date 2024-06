CRKD Neo S Controller im Test - Lohnt sich das Pad im Retro Look für die Nintendo Switch?

Überzeugender Controller im Retro-Look mit Hall-Effect-Sticks und anderen schönen Features zu einem guten Preis.

Mit dem Nitro Deck für die Nintendo Switch hat CRKD ein sehr überzeugendes Accessoire abgeliefert. Das Gleiche möchte das Unternehmen nun auch mit dem Wireless Controller Neo S für die Nintendo Switch erreichen. Ein Controller, der sich in puncto Design so ganz und gar nicht an modernen Gamepads orientiert. Lohnen sich die 59,99 Euro, die man dafür haben möchte?

CRKD Neo S Controller Release: April 2024

Hersteller: CRKD

Preis: ca. 60 Euro

Box & Zubehör: Neben dem Controller selbst findet ihr in der Verpackung noch eine Bedienungsanleitung. Ebenso gibt’s ein USB-Kabel dazu (USB-A zu USB-C) und eine Stofftragetasche, in der ihr das Pad beim Transport unterbringen könnt.

Design und Verarbeitung: Das Design des Neo S erinnert an eine größere Version von Nintendos klassischem Famicom-Gamepad. Und bei der Retro Gold Edition, die uns für den Test zur Verfügung gestellt wurde, gehen auch die Farben in exakt diese Richtung. Lasst euch jedoch nicht vom Retro-Look täuschen, im Neo S stecken allerlei moderne Features. Übrigens könnt ihr ihn nicht nur mit der Nintendo Switch verwenden, sondern auch mit einem PC, Mobilgeräten oder Smart-TVs kombinieren.

Zu bedenken ist, dass der Neo S günstiger ist also Nintendos Joy-Cons (im Paar) und der Pro Controller, dafür bietet er Hall-Effect-Sticks, es besteht also keine Drift-Gefahr. Die Stick-Kappen lassen sich zudem austauschen, ebenso könnt ihr Einstellungen bei Sensitivität der Trigger und bei den Vibrationen vornehmen. Es gibt einen No-Deadzone-Modus, zwei programmierbare Buttons auf der Rückseite, eine Turbo-Funktion und Bewegungssteuerung ist damit ebenfalls möglich. Für den Preis also seine sehr gute Ausstattung und im Großen und Ganzen fühlt sich der Controller gut verarbeitet an.

CRKD Neo S Controller - Bilder 1 of 4 Attribution

Tasten und Tippgefühl: Es ist definitiv ein ungewöhnlicher Look für ein modernes Gamepad und auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Neo S nicht so wirklich komfortabel ist. Das ist allerdings weit von der Wahrheit entfernt. In den ersten Momenten mag es gewöhnungsbedürftig sein, doch Griffe auf der Rückseite helfen dabei, einen sicheren Halt zu gewährleisten. Sticks, Steuerkreuz und Buttons sind gut positioniert und bequem zu erreichen.

Die Sticks, Trigger und das Steuerkreuz liefern überzeugende Arbeit ab. Von der Qualität der Face-Buttons, die Rubberdomes verwenden, war ich nicht gänzlich überzeugt, doch sie verrichten zuverlässig ihren Dienst. Lediglich, was das Feeling anbelangt, könnten sie etwas besser designt sein. Aber das ist kein großer Makel.

Selbst nach stundenlangem Spielen mit dem Neo S hatte ich kein ungutes Gefühl in den Händen oder sonstige Probleme. Schön, dass man trotz Retro-Look nicht die Ergonomie außer Acht gelassen hat. Was die Laufzeit anbelangt, hängt das natürlich ein bisschen davon ab, wie häufig ihr welche Features des Controllers nutzt. Geht aber davon aus, dass ihr in circa acht Stunden lang verwenden könnt, bevor ihn laden müsst.

Software: Die Einrichtung beziehungsweise Kopplung des Neo S geht spielerisch leicht, unabhängig von der Plattform. Ihr könnt ihn gleichermaßen via USB-Kabel verbinden und benutzen. Was zum Beispiel die Wireless-Verbindung auf der Nintendo Switch anbelangt, müsst ihr einfach nur den großen Button in der Mitte gedrückt halten, während ihr auf der Konsole nach einem Controller sucht.

Um die Einstellungen des Controllers vorzunehmen, müsst ihr die Begleit-App auf euer Smartphone herunterladen und den Controller damit verbinden. Ebenso dient das zur Aktualisierung der Firmware, sollte es entsprechende Updates geben. Die verschiedenen Einstellungen, etwa hinsichtlich der Sensitivität oder der Belegung der Buttons auf der Rückseite, lassen sich recht einfach vornehmen. Große Probleme oder Hürden sollten sich daraus nicht ergeben.

Zu kaufen gibt es den Neo S Controller direkt bei CRKD.

CRKD Neo S Controller - Fazit

Alles in allem spiele ich recht gerne mit dem Neo S auf der Nintendo Switch. Der Look gefällt mir und obwohl es zuerst vielleicht nicht so aussieht, liegt er beim Zocken gut in den Händen. Alles ist gut erreichbar und qualitativ überwiegend gut verbaut. Die Face-Buttons schwächeln im Vergleich zwar ein wenig, doch das tut der sonstigen Freude keinen Abbruch. Besonders lobenswert ist die Verwendung von Hall-Effect-Sticks im Zusammenspiel mit all den anderen Features des Controllers, und das zu einem sehr vernünftigen Preis, günstiger als bei Nintendo! Insofern ist der Neo S eine wirklich gute Alternative, sofern ihr euch mit seinem Design anfreunden könnt.