Dead Island 2 hat es plötzlich eilig und erscheint früher: Release eine Woche vorgezogen!

Nachdem Dead Island 2 in der Versenkung verschwunden war, dann mehrfach den Entwickler wechselte und endlos verschoben wurde, haben es Deep Silver und die Dambuster Studios (Homefront: The Revolution) plötzlich eilig. Das Spiel ändert erneut seinen Release-Termin, diesmal nach vorn.

Einer Mitteilung des Publishers zufolge hat das Spiel den Gold-Status erreicht. Entwickler und Herausgeber seien darüber “begeistert und erleichtert” und verspricht – wir nageln euch darauf fest! –, dass der Titel nun eine Woche früher erscheint. Der Release findet deshalb schon am 21. April 2023 statt.

Damit findet dann eine zwölfjährige Entwicklungsreise statt, die sicher eine spannende Dokumentation abwerfen würde, sollte noch irgendjemand von Yager bis Dambuster Lust haben, darüber zu sprechen.

Dead Island 2 spielt ironischerweise nicht auf einer Insel, sondern in L.A., das die Bewohner dieser von Untoten überrannten Metropole zu Hell-A umgetauft haben. Deep Silver verspricht eine “aufregende Pulp-Reise von den grünen Vororten von Beverly Hills bis zur schrulligen Promenade von Venice Beach”.

Wer willst du sein?

Der Spielercharakter ist dabei nicht ab Werk festgelegt. Stattdessen wählt ihr eine von sechs Figuren, die jeweils ihre eigene Persönlichkeit und Dialoge haben sollen. Ob das bedeutet, dass die Geschichte sich auch maßgeblich unterscheidet, oder ob es eher um Variantenreichtum in einem Titel geht, der auch im Drei-Spieler-Koop gespielt werden kann, ist bisher nicht klar.

Auch geschossen wird in Dead Island 2. Bin gespannt, ob das ähnlich Spaß macht, wie der zentrale Nahkampf.

Wir wissen allerdings, dass der Skilltree es ermöglichen soll, seinen Zombie-Jäger auf eine bestimmte Spielweise zu spezialisieren und auch ein wenig zu experimentieren. Deep Silver spricht von “garantiertem Wiederspielwert” in der “knallharten Nahkampf-Sandbox.

Einem Spiel, das so lange in der Entwicklungshölle feststeckte, begegnet die Öffentlichkeit für gewöhnlich eher zögerlich und vorsichtig. Die letzten Trailer ließen Dead Island 2 allerdings erstaunlich robust und unterhaltsam aussehen, zumindest wenn man noch Lust auf flapsige Zombie-Splatter-Action hat. Die Antwort gebt ihr dann im Laden am 21. April.