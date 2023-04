Dead Island 2 läuft gut: Bisher habt ihr über 1,1 Milliarden Zombies abgemurkst

Seit dem 21. April 2023 werden fleißig Zombies getötet. Bereits nach drei Verkaufstagen geben Deep Silver und Dambuster Studios bekannt, dass sich Dead Island 2 über 1 Million Mal verkauft hat.

Spieler gehen über Leichen - über sehr, sehr viele Leichen

Und noch mehr. Innerhalb von drei Tagen habt ihr insgesamt 11 Millionen Stunden gespielt und seid währenddessen 28 Millionen Mal den Untoten zum Opfer gefallen. Spieler haben sich aber auch gebürtig gerächt, denn bisher wurden über 1,1 Milliarden Zombies getötet - auf welche Weise auch immer.

Nicht nur das, denn bisher gibt es mehr als 45 Millionen Zombies, die in zwei Hälften geschnitten wurden, sowie sage und schreibe 756 Millionen abgehackte Zombie-Gliedmaßen.

Ja, die Spieler scheinen fröhlich in Dead Island 2 herumzuwüten. Das Spiel erschien am 21. April 2023 für Xbox Series, Xbox One, PC, PlayStation 4 sowie PlayStation 5.