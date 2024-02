Diesen Zombie-Hit von 2023 spielt ihr jetzt im Xbox Game Pass

Überraschend gibt es in diesem Monat, abseits der in dieser Woche bestätigten Nezugänge, noch ein weiteres neues Spiel im Game Pass.

Habt ihr ein Abonnement, könnt ihr auf eurer Xbox ab sofort Dead Island 2 spielen.

Auf nach Los Angeles

In der von den Dambuster Studios entwickelten Fortsetzung reist ihr in eine höllische Version von Los Angeles, in der sich Horden von Zombies aufhalten.

Zugleich steht die Stadt unter Quarantäre, gibt es also einen besseren Ort als diesen, um sich dort aufzuhalten?

Bereist bekannte Orte wie Beverly Hills, Venice Beach und Santa Monica und nehmt dort die Untoten auseinander.

Inwieweit das Spaß macht, das erfahrt ihr in unserem Test zu Dead Island 2.