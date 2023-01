Der Newscast ist zurück: Und wow, hatten wir einen guten Shadowdrop zum Start!

Endlich wieder Newscast! Melanie, Alex und Ana lassen die Nachrichten der letzten Woche Revue passieren. Dominiert wird das alles natürlich von der Developer Direct von Xbox und Bethesda, die mit einigen Releases und einem großen Shadowdrop auf uns wartet. Aber nicht alles ist so bunt, wie Hi-Fi-Rush. Einige traurige Nachrichten gab es leider auch.

Die Developer Direct wartete aber nicht nur mit dem ungewöhnlichen Titel von Tango Gameworks auf uns, der Ana und Alex direkt angeprochen hat, sondern auch mit den Erscheinungsdaten zu Redfall und Minecraft Legends. Beide Multiplayer sehen vielversprechend aus. Auch Forza Motorsport wurde in der Direct näher besprochen.

Ihr wollt den News-Rückblick für Unterwegs? Unsere Video-Formate könnt ihr ganz bequem auf Spotify hören!

Von Direct zu Direct: Eine ganze Übertragung wurde von From Software zu Armored Core 6 geplant! Was will man dort alles besprechen? Der Release zum fünften Armored Core liegt immerhin schon 11 Jahre zurück, die Online-Server wurden 2014 eingestellt. Es drängt sich die Frage auf, wie ein Spiel aus dem Mecha-Universum mit einem großen Budget werden könnte. Ich frage mich aber auch, ob die vielen Souls-Fans wirklich interesse an einem anderen Franchise haben, oder ob Froms alte Sci-Fi-Serie trotz des großen Erfolgs von Elden Ring weiterhin nur eine kleine Nische anspricht.

Die ersten Filmszenen zu Armored Core VI: Fires Of Rubicon sehen beeindruckend aus. Aber wen wird das Spiel am Ende ansprechen? In der Showcase im Februar erfahren wir mehr.

Nicht zu übersehen ist auch der angekündigte DLC zu Cyberpunk 2077, der unter dem Namen "Project Liberty" nun ankündigt, das größte Budget jemals für eine Erweiterung von CD Projekt Red zu bekommen. Mit Werbeversprechen von CDPR gehen wir aber seit dem Cyberpunk-Release in 2020 wohl alle etwas vorsichtiger um. Ein paar traurige Nachrichten gab es aber auch: Darunter viele Kündigungen von verschmolzenen Firmen und dem Ende eines Projekts von Marvel. Wer hätte gedacht, dass ein Spiel mit Superhelden auch mal floppt?

Habt ihr Hi-Fi Rush bereits angespielt oder sprechen euch andere Titel aktuell mehr an? Wie steht ihr zu Armored Core 6 und welche Spiele beschäftigen euch in den kommenden Wochen am meisten? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen!