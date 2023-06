Diablo 4: Der beste Barbar Level Build – werft mit dem Wirbelwind den Mixer an!

Der Wirbelwind Barbar Level Build in Diablo 4 ist eine feste Größe in der Diablo-Spielserie und das aus gutem Grund, denn richtig gespielt, zieht ihr mit Leichtigkeit von Gegner-Gruppe zu Gegner-Gruppe und häckselt dabei alle Monster schnell und effektiv klein. Durch die Nerfs ist der Wirbelwind Barbar Level Build zwar nicht mehr die stärkste Spezialisierung für den Stufenaufstieg - "Zerfleischen"- und "Hammer der Urahnen"-Barbaren performen minimal besser – doch dafür ist der Wirbelwind Barbar mit Abstand der beste Build im Endgame. Wenn ihr also die tödliche Ballerina später spielen wollt, solltet ihr auch gleich im entsprechenden Level Build anfangen, denn so müsst ihr später nicht eine völlig neue Ausrichtung erlernen. Zudem versteht ihr besser, wie die Talente und Synergien ineinandergreifen und an welchen Schrauben ihr drehen müsst, um die Performance und Spielweise euren Vorstellungen anzupassen.

Spielprinzip, Stärken und Schwächen des Wirbelwind Barbar Level Build

Barbaren haben eine etwas schwierigeren Start ins Spiel, da sie anfänglich mit der Wut-Generierung zu kämpfen haben und von der Klassen-Mechanik nur wenig profitieren. Sobald diese Probleme aber gelöst sind, ist der Wirbelwind Barbar ein sehr mobiler und starker Kämpfer, der leicht zu verstehen und zu spielen ist.

Das Funktionsprinzip des Wirbelwind-Barbaren ist so einfach wie genial und hat im Laufe der Zeit sogar einen eigenen Namen bekommen: "Spin to Win" (in diesem Fall wohl so viel wie "Wirbeln zum Sieg"). Kurz zusammengefasst funktioniert das Ganze so: Ihr lauft an einzelnen Gegnern vorbei und zieht sie mit, bis ihr eine größere Gruppe erspäht, auf die ihr mit Sprungschlag / Sprung zustürmt. Dann werft ihr euren Schlachtruf für mehr Wut-Generierung und Bewegungsgeschwindigkeit an (zieht zusätzlich Kriegsschrei für mehr Schaden, wenn sich Elitegegner / Bosse darunter befinden) und fangt an, mit Wirbelwind durch die Monsterhorde zu pflügen.

Das Ganze geht so lange, bis euch die Wut ausgeht oder alle Gegner im Dreck liegen. Anfangs wird häufig ersteres passieren, dann müsst ihr mit Sprungschlag etwas Wut erzeugen und könnt wieder weiter wirbeln. Später ist Wut aber kein großes Problem mehr und dann geht ihr auch zu "Chain Pulls" über. Sprich: Wenn die Gegner auf etwa 20 % Gesundheit fallen, lauft ihr schon zur nächsten Gruppe und mäht diese nieder, denn die noch laufenden Blutungseffekte erledigen die stark angeschlagenen Feinde automatisch. Im Kampf gegen einzelne, starke Ziele wie Elitegegner oder Bosse ist Wirbelwind nicht besonders effektiv, doch dafür habt ihr tatkräftige Unterstützung durch "Anrufung der Urahnen".

Richtige defensive Fertigkeiten hat der Barbar nicht, denn er hält als Nahkämpfer ohne schon recht viel aus und zahlreiche passive Fertigkeiten erhöhen die Schadensreduktion sowie die Selbstheilung so weit, dass er in den meisten Fällen keine zusätzlichen Verteidigungsfähigkeiten mehr benötigt. In den seltenen Fällen, in denen ein defensiver Cooldown nötig wäre, nutzt der Barbar stattdessen seine hohe Mobilität und zieht sich kurz für eine Verschnaufpause zurück.

Stärken

Sehr hoher Flächenschaden gegen viele Gegner

Sehr stark in Gruppen

Sehr hohe Farmgeschwindigkeit

Viele starke Buffs für offensive und defensive

Gegnerkontrolle durch Verlangsamen

Sehr gute passive Verteidigung und Heilung

Schwächen

Anfänglich schwierige Wut-Generierung

Abhängig von bestimmten Aspekten

Schwächer gegen einzelne Ziele

Zurück zum Diablo 4: Wirbelwind Barbar Level Build Inhaltsverzeichnis