Diablo 4: Alles über Barrieren und Barriere-Erzeugung

Barrien in Diablo 4 zählen zu den defensiven Werten und sind eine tolle Möglichkeit, die Verteidigungsfähigkeiten und Überlebenschancen in schweren Kämpfen zu verbessern, allerdings haben nur ein paar Klassen eine Barriere im Portfolio. Nachfolgend erfahrt ihr, was Barrieren genau sind und wie sie funktionieren, welche Klassen Barrieren einsetzen können, wie sich die Barriere-Erzeugung erhöhen lässt und welche nützlichen Synergien mit Barrieren möglich sind.

