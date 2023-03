Diablo 4: Geheimnis der Quelle – So löst ihr das Rätsel der Nachricht

Wenn ihr in Diablo 4 den Bereich nördlich der Hauptstadt Kyovashad erkundet, stolpert ihr früher oder später über die Nebenquest "Geheimnis der Quelle" . Selbige trägt euch auf, das "Rätsel der Nachricht" zu lösen. Falls ihr dabei so eure Probleme habt, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite, wie ihr die Nebenquest abschließen könnt.

Nebenquest "Geheimnis der Quelle" finden und starten

Falls ihr die Stufe 1+ Aufgabe noch gar nicht in eurem Questlog habt, sie aber gerne erledigen wollt, müsst ihr euch zum Gebiet "Plateau von Kylisk" begeben – das ist der westlichste Punkt der Zone "Zersplitterte Gipfel" begeben (Achtung: Stufe 25 Gebiet). Am schnellsten kommt ihr dorthin, wenn ihr die Hauptstadt Kyovashad durch den nordwestlichen Ausgang Richtung "Westliche Wege" verlasst und dann einfach - entlang des rechten Randes des Gebietes - nach Norden lauft, bis ihr auf der rechten (östlichen) Seite über einen Felsvorsprung direkt zum Plateau von Kylsik in den zersplitterten Gipfeln springen könnt.

Diablo 4: Die Nebenquest "Geheimnis der Quelle" findet ihr gleich nördlich von Kyovashad.

Auf dem Plateau von Kylsik lauft ihr schnurstracks nach Osten und solltet bereits nach wenigen Schritten das blaue Ausrufezeichen einer Nebenquest auf der Mini-Map und der Karte sehen: Es handelt sich um eine Notiz, die neben einem Holzgerüst liegt (der zum Dungeon "Verlassener Steinbruch" führt). Interagiert ihr mit der Notiz und schließt die Dialogbox wieder, startet die Nebenquest "Geheimnis der Quelle".