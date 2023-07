Diablo 4: Glyphen finden, aufwerten und farmen

Die Glyphen in Diablo 4 sind eine weitere Möglichkeit, mit der ihr euer Paragon Brett und somit euren Charakter in erheblichem Maße verstärken und euren Build individualisieren könnt. Dank ihrer starken Effekte sind Glyphen aktuell oftmals deutlich effektiver, als die meisten legendäre Knoten, allerdings müsst ihr die richtigen Glyphen erst einmal finden und aufwerten, ehe sie ihr volles Potenzial offenbaren. Auf dieser Seite verraten wir euch, wie die verschiedenen Glyphen mit ihren Boni, Effekt-Radius und Voraussetzungen funktionieren, wie ihr neue Glyphen finden und farmen könnt, wie ihr die Glyphen-Stufe aufwertet und welche Glyphen es für die einzelnen Klassen gibt.

So funktionieren Glyphen und Glyphensockel in Diablo 4

Habt ihr mit eurem Helden Stufe 50 erreicht und das Paragon System freigeschaltet, stehen euch auch die zugehörigen Glyphen zur Verfügung. Glyphen gewähren sehr starke Effekte und sind unverzichtbar, um das maximale Potenzial aus eurem Charakter herauszukitzeln. Wie das ganze System mit den Glyphen funktioniert, haben wir nachfolgend für euch aufgedröselt.

Glyphen in Sockel einsetzten, entfernen und tauschen

Damit ihr Glyphen überhaupt verwenden könnt, müsst ihr zunächst einen entsprechenden Sockel auf einem Paragon Board aktivieren. Jedes Paragon Brett hat immer nur einen einzigen Sockel, der sich genauso aktivieren lässt, wie die Knoten: indem ihr euch mit Paragon Punkten einen Weg durch das Knoten-Raster zu einem Sockel bahnt und diesen mit einem weiteren Punkt freischaltet.

Ein aktivierter Glyphensockel ist für sich allein ist jedoch völlig wertlos! Erst wenn ihr eine Glyphe in den Sockel einsetzt, erhaltet ihr einen Bonus, der durch die Glyphe definiert wird. Wenn ihr das Paragon-System mit Stufe 50 freischaltet, erhaltet ihr direkt acht magische Glyphen, die euch am unteren Rand (bzw. bei vollständig geöffnetem Fenster am linken Rand) des Paragon-Bildschirms angezeigt werden. Weitere Glyphen könnt ihr später finden und ebenfalls nutzen (mehr dazu erfahrt ihr hier: Glyphen finden – so könnt schnell neue Glyphen farmen).

Um eine Glyphe einzusetzen, müsst ihr sie bei Maus und Tastatur nur einfach per Drag-and-drop in den Sockel ziehen. Spielt ihr mit Controller, wählt ihr den Sockel mit dem linken Stick oder D-Pad aus, drückt die Taste zum Modifizieren (wodurch der Cursor zu den Glyphen springt), wählt dort eure Glyphe aus und drückt die entsprechende Taste zum Anlegen. Ihr könnt gesockelte Glyphen auch einfach tauschen, indem ihr eine neue Glyphe auf den Sockel zieht / auswählt.

Um eine Glyphe aus dem Sockel zu entfernen, rechts-klickt ihr entweder mit der Maus darauf oder wählt sie mit dem Stick / D-Pad aus und drückt die entsprechende Taste zum Ablegen. Im Gegensatz zu den Knoten könnt ihr Glyphen jederzeit und völlig kostenlos aus den Sockeln entfernen oder tauschen.

Habt ihr einen Sockel im Paragon Board von Diablo 4 freigeschaltet, könnt ihr dort eine beliebigen Glyphe einsetzen und von ihrem Effekt profitieren.

Glyphen-Qualität: Magische und Seltene Glyphen

Bislang gibt es in Diablo 4 zwei unterschiedliche Qualitäts-/Seltenheitsstufen für Glyphen: Magische Glyphen (blau) und seltene Glyphen (gelb). Grundsätzlich wollt ihr nur seltene Glyphen verwenden, da sie die stärksten Boni gewähren, doch am Anfang müsst ihr euch mit magischen Glyphen zufriedengeben. Wo die Unterschiede liegen, erfahrt ihr nachfolgend.

Magische Glyphe Seltene Glyphe Bonus 1 1 Zusätzlicher Bonus - 1 (wenn Voraussetzung erfüllt) Radius (Basis) 2 3 Radius (verbessert) 3 (ab Glyphen-Stufe 4) 4 (ab Glyphen-Stufe 15)

Glyphen Basis-Bonus und zusätzlicher Bonus

Jede Glyphe in Diablo 4 gewährt euch einen Basis-Bonus, wenn ihr sie in einen Sockel einsetzt. In der Regel handelt es sich dabei um einen zusätzlichen Schadensbonus, der damit skaliert, wie viele Paragon Knoten eines bestimmten Attributs ihr innerhalb des Glyphenradius' aktiviert habt. Es gibt aber auch Glyphen, die als Bonus die Stärke von allen oder nur bestimmten umliegenden Knoten in Reichweite erhöhen.

Seltene Glyphen bieten den Vorteil, dass sie neben dem Basis-Bonus auch noch einen zweiten, "Zusätzlichen Bonus" gewähren. Die zusätzlichen Boni liefern deutlich stärkere Effekte für Schaden, Verteidigung, Kontrolleffekte, Ressourcenerzeugung, Heilung oder andere Dinge, allerdings gibt es einen Haken: Um einen zusätzlichen Bonus zu aktivieren, muss immer erste eine bestimmte Menge eines geforderten Hauptattributes durch aktivierte Knoten in Reichweite der Glyphe als Voraussetzung erreicht werden - entweder +40 Punkte für den Primärwert der Klasse oder +25 für einen der beiden Sekundärwerte.

Beispielsweise müsst ihr für den zusätzlichen Bonus der seltenen Zauberer-Glyphe "Flammenfresser" 25 Punkte Geschicklichkeit durch Knoten in Reichweite ansammeln. Geschicklichkeit ist zwar für Zauberer nicht optimal, doch im Gegenzug fügt man brennenden Gegnern 10 % mehr direkten Schaden zu, was die eher nutzlosen Geschicklichkeitspunkte mehr als wett macht.

Während magische Glyphen im Paragon Board nur einen Bonus bieten, gewähren euch seltene Glyphen noch einen stärkeren, zusätzlichen Bonus, für den ihr aber erst eine Voraussetzung erfüllen müsst.

Glyphen Radius und Effekt-Reichweite

Der Glyphenradius ist der Bereich, indem sich Knoten auf den Glyphen-Bonus auswirken beziehungsweise, in dem sich eine Glyphe auf die Knoten-Boni auswirken. Sobald ihr eine Glyphe in einen Sockel einsetzt, werden die umliegenden Knoten rot hervorgehoben. Diese Markierung zeigt den "Radius" einer Glyphe an. Magische Glyphen haben zu Beginnen einen Radius von 2 Knoten um den Sockel herum, der sich bei Glyphen-Stufe 4 auf 3 Knoten erhöht. Seltene Glyphen starten dagegen mit einem Radius von 3 Knoten, der sich auf Glyphen-Stufe 15 auf 4 Knoten erhöht.

Ein Beispiel: Die magische Glyphe "Schlächter" steht allen Klassen zur Verfügung. Sie erhöht für je +5 Punkte Geschicklichkeit (beim Zauberer, Druiden, Barbaren und Totenbeschwörer) respektive Intelligenz (beim Jäger) durch aktivierte Knoten innerhalb der Reichweite der Glyphe den Schaden gegen Elite um 1,1 %. Wenn ihr im 2-Knoten-Radius der Glyphe zwei normale Knoten mit +5 habt, steigert sich euer Elite-Schaden um 2,2 %. Mehr Knoten bedeutet noch mehr Schaden.

Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr auch darauf achtet, welche und wie viele Knoten um einen Sockel herum vorhanden sind und wie sie sich auf die Boni von Glyphen auswirken, denn nicht alle Paragon Bretter verfügen über die erforderliche Anzahl an Knoten mit den richtigen Attributen innerhalb des Glyphenradius (auch dann nicht, wenn ihr die Glyphe und ihren Radius verbessert habt). Benötigt ihr für eine Glyphe beispielsweise 25 Willenskraft, doch es gibt nur 2 Knoten mit diesem Attribut, dafür 5 Knoten mit Intelligenz, macht eine andere Glyphe, die mit Intelligenz als Voraussetzung arbeitet, deutlich mehr Sinn.

Der Glyphen Radius auf dem Paragon Brett in Diablo 4 zeigt an, im welchen Bereich sich Knoten auf den Effekt einer Glyphe auswirken und umgkehrt

