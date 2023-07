Diablo 4: Paragon Board – was ihr über Bretter, Punkte, Knoten und Sockel wissen müsst

Das Paragon Board in Diablo 4 - auch "Paragon Brett" oder "Paragon Tafel" genannt - gehört zu den Endgame-Inhalten. Das Paragon System wird mit Stufe 50 freigeschaltet und tritt ab diesem Zeitpunkt an die Stelle des Talentbaums. Durch Stufenaufstiege und andere Quellen werdet ihr hunderte von Paragon Punkte bekommen, die ihr in die verschiedenen Knoten und Sockel auf den diversen Paragon Brettern investieren könnt, um euren Charakter mit verschiedenen Attributen, Boni sowie seltenen und legendären Effekten zu stärken. Das Paragon System wirkt mit seinen unzähligen Knoten, Sockeln, Glyphen sowie den verschiedenen Paragon Boards zwar recht kompliziert und verwirrend, doch wenn ihr den Aufbau erst einmal verstanden habt, werdet ihr feststellen, dass die Angelegenheit eigentlich ganz einfach ist. Damit ihr schnell einen Durchblick bekommt, erfahrt ihr auf dieser Seite alles über Paragon Bretter, Paragon Punkte, Paragon Knoten und Sockel, Paragon Board Planner und so weiter.

Sobald ihr einen Tafelanhangspunkt erreicht und freischaltet, wird euch das "Tafelauswahl"-Fenster eingeblendet. Selbiges stellt euch die für eure Klasse verfügbaren Paragon Boards mit ihrem legendären Knoten und den seltenen Knoten in einer knappen Zusammenfassung vor. Habt ihr euch für ein Brett und dessen Boni entschieden, könnt ihr es mit dem "Vorschau"-Button genauer inspizieren, es in 90-Grad-Schritten drehen und schließlich an euer bestehendes Paragon-Board-System anhängen.

Jede Klasse in Diablo 4 erhält ein Startbrett und kann dieses um bis zu 8 verschiedene Paragon Bretter erweitern. Das sind weit mehr Paragon Tafeln, als ihr benötigen oder gar mit Punkten ausfüllen könntet, doch da jedes Brett einen gewissen Schwerpunkt auf einzelne Aspekte der jeweiligen Klasse legt, werdet ihr am Ende auch nur drei bis fünf Paragon Bretter verwenden.

Jede Klasse in Diablo 4 schaltet mit dem Erreichen von Stufe 50 das Paragon-System mit dem ersten Paragon Board frei. Dieses erste Startbrett dient zur Einführung in das recht komplexe System und besteht daher nur aus etwa einem Drittel der sonst üblichen Menge an Knoten-Punkten und ermöglicht auch nur einen simplen Weg von unten nach oben.

Im Gegensatz zum Vorgänger sind Paragon Punkte in Diablo 4 (wie die Talentpunkte) eine begrenzte Ressource. Soll heißen: Ihr könnt in Diablo 4 mit jeder Klasse nur maximal 225 Paragon Punkte bekommen und solltet euch dementsprechend die Punkteverteilung auf den Paragon Brettern sehr gut überlegen. Paragon Punkte könnt ihr nur über folgende drei Wege sammeln:

Paragon Knoten und Sockel – welche Arten es gibt und welche Boni sie bringen

Jedes Paragon Brett in Diablo 4 ist im Grunde nur ein großes Raster, das sich aus verschiedenen Arten von "Knoten" plus einen einzigen "Sockel" für Glyphen zusammensetzt. Ihr könnt / sollt / müsst diese Knoten und Sockel mit Paragon Punkten aktivieren und euch auf diese Weise einen Weg durch das Raster eines Paragon Brettes bahnen.

Hierbei gilt es zu beachten, dass ihr immer nur die Knoten aktivieren könnt, die direkt links, rechts, oberhalb und unter einen bereits aktivierten Knoten angrenzen (diagonal angrenzende Knoten können nicht aktiviert werden und ihr könnt auch keine Knoten überspringen). Auf diese Weise schaltet ihr viele kleine und auch ein paar größere Boni frei, die in Summe einen gewaltigen Boost in allen möglichen Aspekten eures Charakters versprechen.

Welche Knoten ihr als nächstes auf einem Paragon Board in Diablo 4 aktivieren könnt, wird anhand der roten Kreise um noch nicht aktivierte Knoten markiert.

Während es von den Sockeln nur eine Version auf den Paragon Brettern vorkommt, sind von den Paragon Knoten insgesamt fünf verschiedene Arten zu finden. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Boni die verschiedenen Knoten und die Sockel euch bieten. Übrigens gibt es eigentlich noch einen sechsten Knoten, den "Paragon-Startknoten", doch den gibt es nur ein einziges Mal und er hat keine Funktion, außer als Startpunkt im ersten Paragon-Brett zu dienen, daher lassen wir ihn mal außenvor.

Normale Knoten

Der Großteil einer Paragon Tafel besteht aus "normalen Knoten", die mehr oder weniger die Lebensadern darstellen. Ihrer grauen Qualitätsfarbe entsprechend bieten sie den geringsten Zugewinn – immer 5 Punkte zu einem Hauptattribut (Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, Willenskraft) –, daher wollt ihr in der Theorie auch so wenige normale Knoten wie irgend möglich aktivieren.

In der Praxis ist aber das genaue Gegenteil der Fall: Ihr werdet die meisten Paragon Punkte in normalen Knoten investieren müssen, um euch einen Weg zu den besseren Knoten und Sockel zu bahnen. Ebendarum ist es bei jedem Paragon Brett stets das Ziel, den schnellsten Weg mit der geringsten Anzahl an normalen Knoten zu den Sockeln, legendären / seltenen Knoten und Tafelanhangspunkten zu finden. Magische Knoten nimmt man dagegen nur mit, wenn sie besonders gute Werte liefern oder zur Aktivierung eines Bonus von seltenen Knoten oder einer Glyphe benötigt werden.

Es gibt 4 verschiedene Arten von normalen Knoten auf Paragon Boards in Diablo 4, die euch jeweils 5 Punkte eines bestimmten Hauptattributs gewähren (Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, Willenskraft). Ihr könnt sie anhand ihrer Symbole unterscheiden.

Magische Knoten

Auf jedem Paragon Board findet ihr insgesamt 30 magische Knoten (mit Ausnahme des Startbrettes, auf dem es nur 14 magische Knoten gibt), wobei immer 5 magische Knoten um einen der 6 seltenen Knoten herum angeordnet sind.

Für sich allein bieten die magischen Knoten bereits etwas bessere Werte als die normalen Knoten – entweder 7 Punkte zu einem Hauptattribut oder ein kleiner Prozentsatz zu bestimmten offensiven, defensiven oder vielseitigen Werten -, was euch beim Leveln nette Boni einbringt. In der Regel lohnt sich aber nur die magischen Knoten, die die besten Werte für euren Build mitbringen. Als Jäger würde man beispielsweise +% Schaden, +% Geschicklichkeit, +Energiegeneration etc. mitnehmen, jedoch keine +7 Stärke oder Intelligenz.

Der wirkliche Wert der magischen Knoten offenbart sich aber in der Kombination mit seltenen Knoten und Glyphen. Seltene Knoten haben nämlich immer einen "zusätzlichen Bonus", der aber erst freigeschaltet wird, wenn ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllt, etwa eine bestimmte Punkte-Anzahl eines Hauptwerts. Bei Glyphen fällt der Bonus noch drastischer aus, denn hier erhaltet ihr einen Werte-Multiplikator, wenn ihr bestimmte Werte-Knoten in Reichweite des Sockels aktiviert (die Details dazu erfahrt ihr auf der Seite Diablo 4: Glyphen finden, aufwerten und farmen.

In Diablo 4 gibt es weit über 100 magische Knoten auf den verschiedenen Paragon Boards. Die meisten davon sind klassenspezifisch, doch es gibt auch ein paar magische Knoten, die allen Klassen zur Verfügung stehen.

Seltene Knoten

Jedes Paragon Brett hat 6 seltene Knoten (mit Ausnahme des Startbrettes, auf dem es nur 4 seltene Knoten gibt). Seltene Knoten sind sehr wertvoll beim Leveln und haben auch im Endgame einen erheblichen Einfluss auf euren Charakter, denn im Gegensatz zu normalen und magischen Knoten gewähren euch seltene Knoten immer zwei Attribute / Werte. Obendrein haben sie sehr starken Bonus-Effekt, den ihr allerdings nur dann erhaltet, wenn ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllt.

In der Regel sind die Voraussetzungen für einen Bonus eine bestimmte Menge von einem, manchmal auch von zwei Hauptattributen. Dabei handelt es sich allerdings nicht immer um bevorzugten Attribute einer Klasse, was es schwieriger macht, die geforderte Menge für den Bonus anzusammeln. Durch den Bonus lohnt es sich aber, weniger nützliche Attribute in der notwendigen Menge mitzunehmen. Wie viele Punkte zur Freischaltung eines Bonus benötigt werden, steigt mit der Anzahl eurer Paragon Bretter an, sodass es immer schwieriger wird, die Schwellenwerte zu erreichen.

In Diablo 4 müsst ihr für die Freischaltung eines Bonus eines seltenen Knotens auf dem Paragon Brett in der Regel eine bestimmte Menge eines Hauptattributs erreichen, manchmal sind aber auch zwei Hauptattribute gefordert.

Legendäre Knoten

Die legendären Knoten sind schnell erklärt: Jedes Paragon Board – mit Ausnahme des Startbretts – hat immer einen einzigen legendären Knoten, der euch einen sehr starken Effekt verleiht. Diese legendären Effekte sind zwar nicht so stark wie die legendären Aspekte, dennoch wirken sie sich erheblich auf die Stärke eures Charakters aus und können auch die Spielweise verändern.

Legendäre Knoten geben auch immer das gesamte Thema eines Paragon Bretts vor. Beispielsweise fokussiert sich das "Überlebensinstinkte"-Paragon Brett des Druiden mit all seinen Knoten auf offensive und defensive Boni in Werbärform, während sich das "Lust auf Gemetzel"-Board auf Boni in Werwolform konzentriert. So könnt ihr die Tafeln immer passend zu eurem Build auswählen.

Auch wenn die legendären Knoten sehr stark sind, kann es beim Min-Maxen eines absoluten Endgame-Builds aufgrund der erforderlichen Punktezuteilung manchmal vorteilhafter sein, einen legendären Knoten nicht mitzunehmen und stattdessen den Weg zu einem zusätzlichen Sockel einzuschlagen. Hier müsst ihr auf jedem Brett darauf achten, was euch die größten Vorteile einbringt.

Jedes Paragon Board in Diablo 4 hat nur einen einzigen legendären Knoten, ihr effekt ist dafür aber sehr stark.

Tafelanhangspunkte

Mithilfe der Tafelanhangspunkte könnt ihr eurem bestehenden Paragon Boards ein neues Brett hinzufügen. Sowohl bestehende als auch neu hinzukommende Paragon Bretter können immer nur an Tafelanhangspunkten miteinander verbunden werden. Da aber jedes Brett (mit Ausnahme des Startbrettes) über vier Tafelanhangspunkte verfügt, die sich immer mittig auf den vier Außenkanten eines Bretts befinden, ist es möglich, jedes neue Brett in 90-Grad-Schritten zu drehen, ehe es ans bestehende Paragon Board-Netzwerk angehängt wird.

Wurde ein neues Brett angehängt, dient der Tafelanhangspunkt an der Verbindungsstelle als Einstiegspunkt in das neue Brett, während an den übrigen drei Tafelanhangspunkten weitere Bretter angebracht werden können. Neben ihrer Primären Funktion gewähren euch Tafelanhangspunkte auch immer +5 Punkte zu allen Hauptattributen.

Die Tafelanhangspunkte auf einem Paragon Board in Diablo 4 gewähren euch +5 zu allen Hauptattributen und ermöglichen es euch, neue Tafeln anzuhängen.

Sockel (Glyphensockel)

Die Sockel auf den Paragon Brettern ermöglichen es euch, Paragon Glyphen einzusetzen, die entweder starke Boni gewähren oder die Knoten um sie herum verstärken. Jedes Paragon Brett hat immer nur einen einzigen Sockel, in dem auch immer nur eine Paragon Glyphe eingesetzt werden kann. Dafür muss der Sockel erst aktiviert werden, was exakt so funktioniert, wie bei den Paragon Knoten: Ihr müsst sie mit einem Paragon Punkt freischalten.

Da Glyphen derzeit extrem stark sind – teilweise sogar stärker als legendäre Knoten – zielen viele Builds darauf ab, so viele Sockel wie möglich freizuschalten, um die Glyphen-Effekte zu nutzen. Die Details zu den Glyphen findet ihr hier: Diablo 4: Glyphen finden, aufwerten und farmen.

Ein Sockel auf einem Paragon Board in Diablo 4 ermöglicht es euch, eine Glyphe mit mächtigen Effekten einzusetzen.

