Diablo 4 Patch Notes: Update 1.1 für Season 1 bringt Klassenänderungen, Items, Aspekte und mehr

Wie von Blizzard angekündigt, ist das Patch 1.1 Diablo 4 für Season 1 am Dienstagabend (18. Juli 2023) für alle Plattformen erschienen. Mit rund 5,5 GB bis 11 GB (je nach Plattform) ist es das bislang umfangreichste Update und bringt neben seitenweisen Bugfixes auch neue Aspekte und Items sowie Änderungen an allen Klassen, Affixen, Aspekten, Monstern, dem Gameplay und vieles mehr mit sich.

Sechs neue einzigartige Gegenstände wurden mit Patch 1.1.0 in Diablo 4 hinzugefügt, die sowohl im ewigen als auch im saisonalen Realm zur Verfügung stehen. Ihr findet diese einzigartigen Gegenstände ab Weltstufe IV.

Mit Diablo 4 Update 1.1.0 sind sieben neue legendäre Aspekte hinzugekommen, die in jeder Weltstufe gefunden werden können.

Außerdem werden einige Klassenwerte auf Basis von Quellen verringert, die extreme Mengen an Schaden, Heilung oder Unaufhaltsam gewähren. Im Allgemeinen ziehen wir bei Build-spezifischen Änderungen Boni Minderungen vor, allerdings sind wir der Meinung, dass diese Änderungen für das allgemeine Wohlergehen des Spiels notwendig sind. Diablo IV ist ein Spiel, das sich im Laufe seiner Saisons kontinuierlich weiterentwickelt, daher werden auch die von uns vorgenommenen Anpassungen im Einklang damit weiterentwickelt.

Updates an der Balance (Aspekte, Gegenstände, Affixe etc.)

Neben den zahlreichen Änderungen an den Klassen gibt es auch noch weitere Punkte, an denen die Entwickler geschraubt haben:

Aspekte

Die maximalen Stapel des Aspekts des Ungehorsams wurden von 100 auf 60 reduziert, wodurch die maximale Bonusrüstung von 25–50% auf 15–30% reduziert wird.

Des Bonusschaden des Aspekts der Vergeltung gegen betäubte Ziele wurde von 20–40% auf 10–20% reduziert.

Der Bonusschaden des Aspekts des Ausbeuters auf unaufhaltbare Angriffe wurde von 20–50% auf 20–40% reduziert.

Die Ressourcenwiederherstellung des Sternenlicht-Aspekts wurde von 10–20 auf 20–40 erhöht.

Gegenstände

Die Verlangsamung des Hackbeils des Schlächters wurde von 40–75% auf 61–75% erhöht.

Anpassungen der Beuterate: Der Bonus auf das Fallenlassen von Ahnen- und sakralen Gegenständen in Alptraumdungeons wurde von +5% auf +10% erhöht. Es wurde eine Chance von 20% entfernt, einen zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand von Elitemonstern außerhalb von Alptraumdungeons und der Höllenflut fallen zu lassen. Die Chance, einen zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand von Elitemonstern in Alptraumdungeons und der Höllenflut fallen zu lassen, wurde um +10% erhöht. Alptraumdungeons haben jetzt eine Chance von 50%, bei Abschluss einen 2. legendären Gegenstand fallen zu lassen. Alptraumdungeons gewähren jetzt bei Abschluss 3 seltene Gegenstände statt einem.



Monster

Die LP-Skalierung von Monstern wurde von 85% auf 100% Bonus pro zusätzlichen Spieler in einer Gruppe erhöht.

Sonstiges

Die Skalierung des Schreins der Gier wurde zur Verbesserung seiner Effektivität im Spiel angepasst.

Weltbosse lassen jetzt häufiger Tränke fallen.

Es gibt jetzt keine Obergrenze mehr, wie viele Materialien ihr gleichzeitig zu höheren Materialien verfeinern könnt.

Affixe von Gegenständen

Kommentar der Entwickler: Viele Affixe sind zu effizient und stellen Alternativen in den Schatten. Wir versuchen, die Ausreißer zu verfeinern, die Anzahl sinnvoller Entscheidungen zu konkurrierenden Plätzen zu verbessern und die allgemeine Flexibilität der Gegenstände zu erhöhen. Wir wissen, dass diese Änderungen das mögliche Maximum an Macht eines Charakters reduzieren werden, und werden daher beobachten, wie diese Änderungen sich auf die Fähigkeit der Spieler auswirken, erwartete Meilensteine im Laufe der Saison zu erreichen.

Wir erhöhen die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Affixe, um ihre Integration in verschiedenen Builds zu erleichtern.

Reduzierung der Dauer von Kontrollbeeinträchtigungen: Kann jetzt auf Beinschutz erscheinen.

Barriereerzeugung: Kann jetzt für alle Klassen erscheinen. Außerdem wird sie erst später im Spiel fallen gelassen.

Glückstrefferchance, wenn Ihr eine Barriere habt: Kann jetzt für alle Klassen erscheinen. Bei Anwendung auf einen Helm um ca. 12% reduziert, bei Anwendung auf ein Amulett oder Nebenhand um ca. 20%.

Schaden durch Beherrschungsfertigkeiten: Neu hinzugefügt, kann auf Zaubererwaffen erscheinen. Skalierung identisch mit Schaden durch Kernfertigkeiten.

Widerstand gegen alle Elemente: Kann jetzt auf Schilden erscheinen.

Kommentar der Entwickler: Der Basiswertbonus auf Waffen hatte eine zu starke Wirkung, daher drosseln wir diesen Bonus.

Stärke: 50% stärker bei Anwendung auf Waffen -> 25% stärker bei Anwendung auf Waffen.

Geschicklichkeit: 50% stärker bei Anwendung auf Waffen -> 25% stärker bei Anwendung auf Waffen.

Intelligenz: 50% stärker bei Anwendung auf Waffen -> 25% stärker bei Anwendung auf Waffen.

Willenskraft: 50% stärker bei Anwendung auf Waffen -> 25% stärker bei Anwendung auf Waffen.

Kommentar der Entwickler: Affixe zur Abklingzeitreduktion wirkten wegen ihrer schieren Macht oftmals unvermeidlich. Wir können uns vorstellen, dass die Abklingzeitreduktion ein sehr gefragter Wert bleiben wird, allerdings fällt der Nachteil, wenn sie nicht priorisiert wird, nicht so drastisch aus.

Abklingzeitreduktion: um ca. 30% reduziert.

Abklingzeitreduktion für Infusionsfertigkeiten: um ca. 30% reduziert.

Abklingzeitreduktion für Fallenfertigkeiten: um ca. 30% reduziert.

Kommentar der Entwickler: Wir haben bemerkt, dass kritischer Trefferschaden und Verwundbarkeitsschaden häufig als feste Anforderung für den Erfolg eines Builds in Diablo IV betrachtet werden. Wir glauben, dass mit diesem Schritt mehr erfolgreiche Builds ermöglicht werden, und werden weiterhin Anpassungen im Sinne dieses Ziels vornehmen.

Kritischer Trefferschaden: um ca. 17% reduziert.

Kritischer Trefferschaden durch Blitz: um ca. 17% reduziert.

Kritischer Trefferschaden mit Knochen-, Erd-, Infusions- und Werwolfsfertigkeiten: um ca. 17% reduziert.

Verwundbarkeitsschaden: um ca. 40% reduziert.

Kommentar der Entwickler: Ungleichheiten bei inhärenten Affixen können einige Waffen ausschließen, noch bevor der Rest ihrer Werte ausgewürfelt wurde. Diese Affixe erhalten größere Reduzierungen als ihre normalen Gegenstücke, um die Flexibilität der Waffen zu erhöhen.

Kritischer Trefferschaden (inhärent bei Schwertern): um ca. 50% reduziert.

Verwundbarkeitsschaden (inhärent bei Armbrüsten): um ca. 65% reduziert.

Kommentar der Entwickler: Der Schadensbonus gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, war in Relation zu seiner einfachen Aktivierung und im Vergleich zu strengeren Affixen des Typs Kontrollverlust zu hoch.

Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden: um ca. 30% reduziert.

Schaden gegen eingefrorene Gegner: um ca. 20% erhöht.

Kommentar der Entwickler: Wir haben bemerkt, dass geschickte Spieler häufig Monster töten, die ein viel höheres Level haben als ihr Charakter. Wir wollen das auf jeden Fall unterstützen, aber die aktuelle Situation ist unserer Meinung nach nicht auf Dauer für das Spiel tragbar. Im Sinne dieses Ziels übertragen wir die Macht von defensiven Affixen auf viele offensive Affixe. Wir wissen, dass die Inhalte am Ende des Spiels damit tödlicher werden, insbesondere für jene, die unseren letzten Boss jagen – eine Begegnung, die nichts für schwache Nerven ist. Um den letzten Boss zu besiegen, werdet ihr all euren Mut und alle Werkzeuge aufbringen müssen, die euch zur Verfügung stehen. Wir werden das Feedback der Community weiterhin auswerten und anhand dessen Änderungen an unserer Kampfmechanik vornehmen.

Physischer Schaden: um ca. 25% erhöht.

Feuerschaden: um ca. 25% erhöht.

Kälteschaden: um ca. 25% erhöht.

Blitzschaden: um ca. 25% erhöht.

Giftschaden: um ca. 25% erhöht.

Schattenschaden: um ca. 25% erhöht.

Nichtphysischer Schaden: um ca. 25% erhöht.

Physischer Schaden über Zeit: um ca. 40% erhöht.

Feuerschaden über Zeit: um ca. 40% erhöht.

Schattenschaden über Zeit: um ca. 40% erhöht.

Schaden mit zweihändigen Wuchtwaffen: um ca. 25% erhöht.

Schaden mit zweihändigen Hiebwaffen: um ca. 25% erhöht.

Schaden mit beidhändigen Waffen: um ca. 25% erhöht.

Schaden mit Distanzwaffen: um ca. 25% erhöht.

Schaden mit Fertigkeiten, die zu neuen Waffen wechseln: um ca. 25% erhöht.

Schaden in Menschengestalt: um ca. 25% erhöht.

Schaden während des Gestaltwandelns: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Blutfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Knochenfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Raufboldfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Gefährtenfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Beschwörungsfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Meuchelfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Dunkelheitsfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Erdfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Frostfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Fertigkeiten mit Infusionen: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Infusionsfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Präzisionsfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Pyromaniefertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Schockfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Sturmfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Herbeirufungsfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Fallenfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Waffenbeherrschungsfertigkeiten: um ca. 33% erhöht.

Schaden durch Werbärenfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Schaden durch Werwolfsfertigkeiten: um ca. 25% erhöht.

Gesamte Rüstung: um ca. 30% reduziert.

Angriffsgeschwindigkeit für 4 Sekunden nach Ausweichen eines Angriffs: um ca. 20% erhöht.

Schaden für 4 Sekunden nach Ausweichen eines Angriffs: um ca. 20% erhöht.

Gesamte Rüstung in Werbärgestalt: um ca. 25% reduziert.

Gesamte Rüstung in Werwolfgestalt: um ca. 25% reduziert.

Schadensreduktion gegen Gegner in der Nähe: um ca. 20% reduziert.

Schadensreduktion gegen entfernte Gegner: um ca. 20% reduziert.

Schadensreduktion gegen blutende Gegner: um ca. 25% reduziert.

Schadensreduktion gegen brennende Gegner: um ca. 25% reduziert.

Schadensreduktion gegen vergiftete Gegner: um ca. 25% reduziert.

Schadensreduktion gegen Gegner, die von Schatten über Zeit betroffen sind: um ca. 25% reduziert.

Schadensreduktion, während ihr gestählt seid: um ca. 25% reduziert.

