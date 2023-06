Diablo 4: Schreine – Wo ihr sie findet und welche Buffs sie euch geben

Was sind Schreine und wie funktionieren sie? Schreine gibt es schon seit der ersten Stunde von Sanktuario und natürlich dürfen sie auch in Diablo 4 nicht fehlen. Vom geschichtlichen Standpunkt her gesehen sind es alte Heiligtümer, die euch einen temporären Segen gewähren, wenn ihr mit ihnen interagiert. Das Aussehen der Schreine ändert sich von Spiel zu Spiel zwar immer etwas – in Diablo 4 sind es große Altäre oder Stein-Monolithen – doch ihre grundlegende Funktion bleibt gleich: Interagiert ihr mit einem Schrein, erhaltet ihr für eine bestimmte Dauern einen sehr starken, positiven Stärkungseffekt (Buff), mit dem ihr beispielsweise unverwundbar werdet, massiven Schaden austeilt oder mehr Gold bekommt (mehr zu den Effekten erfahrt ihr weiter unten). Schreine gibt es in verschiedenen Formen in Diablo 4. Eine besondere Form sind die verfluchten Schreine, die ihr zuerst reinigen müsst, ehe ihr euch den Stärkungseffekt abholen könnt. Schreine im Gruppen-Spiel Eine wichtige Änderung in Diablo 4 ist es, dass Spieler in einer Gruppe nun individuell einen Schrein aktivieren müssen, um dessen Stärkungseffekt zu erhalten. Es kann also nicht mehr ein Spieler einen Schrein aktivieren und alle Gruppenmitglieder erhalten den Buff! Das hat Vor- und auch Nachteile. Der Vorteil daran ist, dass hinterherhinkende Spieler jetzt nicht mehr einen Buff erhalten, der ihnen nichts bringt, während sie zur Gruppe aufschließen. Der Nachteil ist offensichtlich: Jeder muss nun für sich zum Schrein dackeln und ihn aktivieren. Das Ganze hängt auch mit der Open World zusammen, denn nachdem jeder Spieler nun individuell zählt, können euch andere Spieler nicht mehr einen Schrein vor der Nase wegschnappen.

Welche Schreine gibt es in Diablo 4? Es gibt bislang sechs verschiedene Arten von Schreinen in Diablo 4, die euch jeweils einen einzigartigen Stärkungseffekt gewähren, jedoch auch ein paar Basisregeln unterliegen, die für jeden Schrein gelten. So hält jeder Schrein-Buff nur 30 Sekunden – mit Ausnahme des tödlichen Schreins, der läuft nur 10 Sekunden – und gewährt euch während dieser Zeit eine 35 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, die sich zu anderen, bereits vorhandenen "schneller Laufen"-Effekten aufaddiert. Grundsätzlich könnt ihr leicht an der Bezeichnung und am goldenen, leuchtenden Symbol über einem Schrein erkennen, um welche Art von Schrein es sich handelt und welchen Buff er euch einbringt. Hier eine kleine Übersicht, welche Schreine es in Diablo 4 gibt. Die Details zu den jeweiligen Schreinen erfahrt ihr auf der Seite Diablo 4: Alle Schrein-Effekte und wie ihr sie am besten nutzt. Schrein Effekt / Buff Schrein des Schutzes Ihr werdet "Unverwundbar" und "Unaufhaltsam". Schrein der Gier Gegner lassen bei Treffern Gold fallen und Gold-Sammelradius erhöht. Schrein der Druckwelle Ihr fügt Gegnern in der Nähe regelmäßig Schaden zu. Artillerieschrein Ihr greift schneller an und beschwört heilige Pfeile. Schrein der Verbindung Stürmt durch eure Gegner hindurch, um Chaos zu entfesseln. Kanalisierungsschrein Eure Fertigkeiten verbrauchen keine Ressourcen und haben eine verkürzte Abklingzeit. Tödlicher Schrein All eure Treffer sind kritische Treffer.