Diablo 4: Tod und Wiederlebelen – Welche Strafen und Konsequenzen euch beim Sterben erwarten

Der Tod in Diablo 4 ist euer treuer Begleiter, den früher oder später (eher früher) werdet ihr das Zeitliche segnen – und das wohl ziemlich häufig. Das ist auch nicht weiter schlimm – außer ihr spielt im Hardcore Modus, doch das ist eine ganz andere Sache -, denn ihr könnt ins Leben zurückkehren und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Natürlich ist euer Ableben mit ein paar negativen Seiten verbunden und selbst das Wiederbeleben hat seine Eigenheiten in Sanktuario. Nachfolgend erfahrt ihr, mit welchen Konsequenzen ihr rechnen müsst, wenn ihr den Löffel abgebt.

Kommen wir zum "Aber". Wie schon in Diablo 3, gibt es auch in Diablo 4 wieder einen Gegenstand, der HC-Charaktere vor dem Tod bewahren kann: Das "Elixir of Death Evasion". Dieses Elixier hält 30 Minuten lang und schützt euch alle 5 Minuten einmal vor dem Tod, indem es euch im Falle des Ablebens zwei Sekunden lang immun macht. Solche Mechaniken zum Betrügen des Todes (Cheat Death) waren schon immer stark umstritten und werden es auch immer sein. Es gibt Argumente, die dafürsprechen und auch dagegen.

Heroes Never Die… Diesen Käse könnt ihr komplett vergessen, wenn ihr am Ende der Charaktererstellung beim Punkt "Fertigstellen" das Häkchen beim "Hardcore" Modus setzt. Hier heißt es eher "Rums Bums, aus die Maus". Es gibt zwar eine Möglichkeit, dem Tod zu entrinnen (dazu gleich mehr), doch im Regelfall ist beim ersten Tod eines Hardcore Charakters der Ofen endgültig aus. Ihr könnt ihn nach dem Ableben nicht mehr spielen und sämtliche Spielfortschritte, Gegenstände, Erfahrungspunkte und Goldmünzen sind mit ihm verloren. Ihr müsst einen neuen Charakter erstellen.

Im Gegensatz zu früheren Diablo-Teilen (und der D4 Alpha) verliert ihr im fertigen Diablo 4 beim Tod kein Gold auch keine Erfahrungspunkte mehr. Einzig, wenn ihr euch beim nächsten Speicherpunkt wiederbelebt, verliert eure Ausrüstung 10% Haltbarkeit, was euch letztlich etwas Gold für die Reparatur kostet. Davon abgesehen gibt es für den Tod in Diablo 4 keine Strafe (außer der Schande!).

So könnt ihr ach dem Tod ins Leben zurückkehren

Solltet ihr in Diablo 4 das zeitliche Segnen – macht euch nichts vor, das wird bei Softcore-Charakteren recht häufig passieren – habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr ins Leben wieder zurückkehren könnt: Die Wiederbelebung beim nächsten Speicherpunkt oder wenn euch ein anderer Spieler vom Boden aufspachtelt. Unabhängig davon gibt es keine Beschränkung, wie oft ihr ins Leben zurückkehren könnt, also darf fröhlich gestorben werden.

Beim nächsten Speicherpunkt ins Leben zurückkehren

Segnet euer Held das Zeitliche, fährt seine Seele aus seinem Körper und schwebt als Geist über der Leiche. Gleichzeitig wird der "Ihr seid gestorben"-Schriftzug eingeblendet und ihr müsst drei Sekunden warten, ehe der ausgegraute "Am Speicherpunkt wiederbeleben"-Button farbig und klickbar wird.

Sofern kein anderer Spieler in der Nähe ist, der euch vom Boden aufkratzen kann, bleibt euch nichts anders übrig, als die Wiederbelebung beim nächsten Speicherpunkt. Das kostet euch allerdings jedes Mal 10 % Haltbarkeit eurer Ausrüstung. Wichtig: Das gilt nur für die Items, die euer Charakter zum Zeitpunkt des Todes trägt, jedoch nicht für die Gegenstände, die in eurem Inventar liegen. Dieser Malus ist nicht fällig, wenn euch ein anderer Spieler ins Leben zurückholt.

Häufiges sterben kommt euch im wahrsten Sinne teuer zu stehen, denn die Reparaturkosten werden im späteren Spiel (mit hochwertiger Ausrüstung) ziemlich teuer.

Diablo 4: Befindet sich nach eurem Tod kein anderer Spieler in eurer Nähe, könnt ihr euch beim nächsten Speicherpunkt wiederbeleben.

Wiederbelebung durch andere Spieler

Der Königsweg – sofern es beim Sterben und Wiederbeleben einen gibt – ist die Hilfe von anderen Spielern. Das besonders wichtig, wenn ihr gemeinsam gegen schwere Elitegegner, Bosse oder World Bosse kämpft, denn hier wird recht gerne und häufig gestorben.

Die Wiederbelebung durch andere Spieler funktioniert als Betroffener relativ einfach: Ihr dürft im Todesfall nicht auf den "Am Speicherpunkt wiederbeleben"-Button klicken, sondern wartet darauf, dass ein Spieler zu eurer Leiche eilt und mit ihr interagiert. Der Wiederbelebungsprozess dauert drei Sekunden, anschließend steht euer Charakter wieder auf und kann sich direkt wieder in den Kampf stürzen.

Es ist übrigens möglich, dass mehrere Spieler einen toten Kameraden wiederbeleben, was den Wiederbelebungsprozess deutlich beschleunigt. Ebenso ist es möglich, dass euer Retter bei seiner Aktion unterbrochen wird, wenn er sich einen Treffer von einem Gegner einfängt. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass ein Retter beim Versuch, einen toten Spieler ins Leben zurückzuholen, selbst hops geht (World Bosse lassen grüßen).

Tipp: Werdet ihr erfolgreich von einem Spieler wiederbelebt, befindet sich euer Charakter in einer Art "Unverwundbarkeitsmodus", allerdings nur solange, bis er sich bewegt oder einen Zauber / eine Fähigkeit benutzt. Wenn ihr also gerade mitten im Bosskampf steckt, nehmt nicht blindlings an, sondern schaut erst einmal, ob nicht irgendwelche Attacken an eurer Position einschlagen.

