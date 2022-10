Die Ellie aus HBOs The Last of Us hat das Spiel nicht gespielt - auf Anraten der Macher der Serie

Bella Ramsey, bekannt aus Game of Thrones, spielt in der HBO-Verfilmung von The Last of Us die Rolle der Ellie. Wo man normalerweise erwarten würde, dass ein Schauspieler sich mit der Figur vertraut macht, wurde Ramsey aber davon abgeraten, das Spiel zu spielen.

Während des Vorsprechens für die Rolle wurde die 19-jährige gefragt, ob sie Naughty Dogs hoch gelobten Titel schon gespielt hätte. Sie verneinte und wurde dazu angehalten, dass es so bliebe.

Auf YouTube ansehen The Last of Us | Teaser Trailer.

"Tatsächlich wurde ich ermutigt, das nicht zu tun," so Ramsey zu USA Today. "Nach meinem ersten Vorsprechen fragten sie mich, 'hast du es gespielt?' und ich sagte 'nope'. Sie sagten daraufhin 'belasse es dabei'.

"Ich habe mir allerdings Gameplay auf Youtube angeschaut, um eine Vorstellung davon zu bekommen", fügt sie hinzu.

Es kommt häufiger vor, dass Schauspieler es vermeiden, sich die Rollenvorbilder genauer anzusehen, um zu vermeiden, sie zu imitieren.

"Aber ich freue mich so darauf, dass die Serie erscheint – das war so ein großer Teil meines Lebens. Wir haben ein ganzes Jahr lang gedreht, was ganz schön lange ist, wenn man nur 19 Jahr auf der Erde ist."

"Pedro hat mir zum Schluss eine kleine Karte geschrieben. 'Wie interessant, dass etwas so großes und das Leben Veränderndes so früh in deinem Leben passiert und so spät in meinem'. Ich fand das eine süße Beobachtung. Ich hatte einfach eine tolle Zeit."

Nachdem der erste Trailer zu HBOs The Last of Us nun endlich zu sehen ist, haben wir endlich eine genauere Vorstellung davon, wie sich HBO eine filmische Variante des Sony-Blockbusters vorstellt. Der Ton scheint sehr nah an der Vorlage zu sein und Pedro Pascal sieht Joel tatsächlich ein wenig ähnlich. Ich weiß, dass viele in Ramsey nicht die ideale Ellie sehen, ich finde das Casting allerdings extrem gelungen, denn die junge Dame war an den letzten Staffeln von Game of Thrones eines der wenigen Highlights.

In dem Trailer sieht man auch kurz Tess (gespielt von Fringes und Mindhunters Anna Torv!) und sogar Riley aus dem Left Behind DLC und ein erster Clicker machen ihre Aufwartung.

The Last of Us erscheint im nächsten Jahr auf HBO, was hierzulande vermutlich Sky beziehungsweise Wow bedeutet.