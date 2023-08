Abklatsch von The Last of Us wurde endlich aus dem Nintendo eShop entfernt

The Last Hope: Dead Zone Survival - ihr wisst schon, diese viel zu offensichtliche Kopie von The Last of Us - wurde nach über einem Monat endlich aus dem Nintendo eShop genommen. Die Trailer zum Abklatsch des beliebten Spiels wurden von Sony aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.

Wenn die letzte Hoffnung stirbt

Man hatten wir einen Spaß mit The Last of Us: Dead Zone Survival. Oder zumindest Benjamin, als er sich im Test zu dieser unverschämten Nachahmung auslassen durfte. Das Beste an dem The Last Hope war, dass der Spuk bereits nach einer Stunde vorbei war.

"The Last Hope ist ein Bauernfänger, der sich nicht einmal die geringste Mühe gibt, in irgendeiner Form unterhaltsam zu sein", schreibt Benjamin. "Dass es überhaupt funktioniert, ist vermutlich die Voraussetzung dafür, dass es in Nintendos eShop erscheinen darf."

Inzwischen reicht aber nicht einmal mehr das. Im eShop landet ihr nun auf einer 404-Seite, wenn ihr versucht, das Spiel, wenn man es überhaupt so nennen möchte, aufzurufen. Wer es zuvor gekauft hat, kann es aber noch öffnen und zocken. Puh, Glück gehabt, Benjamin!

Immerhin können wir jetzt alle ein wenig beruhigter schlafen. Jetzt fehlen nur noch der Minecraft-Abklatsch "Crafting" und viele andere Spiele, die nur existieren, um leichtgläubige Käufer oder masochistische Journalisten um ein paar Euro zu erleichtern.

Zumindest kann ich mir jetzt einreden, dass unser Test ja dabei geholfen hat, Aufmerksamkeit auf diesen dreisten Versuch, sich am Erfolg anderer zu bedienen, zu lenken. So oder so, bin ich mit diesem Happy End ganz zufrieden.

Was war das amüsanteste oder dreisteste Abklatsch-Spiel, das ihr jemals entdeckt habt?