The Last of Us: Escape the Dark - Brettspiel auf Kickstarter schon nach 24 Stunden finanziert

Mit The Last of Us: Escape the Dark gibt es auf Kickstarter jetzt ein Brettspiel-Projekt zur beliebten Spielreihe, das sogar noch düsterer ausfallen soll als die Videospiele selbst. Das Projekt stieß auf viel Begeisterung und schon nach 24 Stunden war das Spendenziel erreicht.

Survival auf dem Brett serviert

Für das Projekt arbeitet Entwickler Themeborne eng mit Naughty Dog zusammen, die bereits ein Statement zum Spiel veröffentlicht haben. "Wir freuen uns, The Last of Us: Escape the Dark ankündigen zu können, ein neues Brettspiel, das im The Last of Us-Universum spielt und von unseren Freunden Themeborne entwickelt wurde", so das Studio in einem Tweet. Bereits im November 2022 kündigte Naughty Dog das Tabletop-Spiel auf ihrem Blog an.

"Weniger als 24 Stunden nach dem Start der Kampagne sind wir finanziert, das Projekt schlägt Wellen und die Kommentare sind voll von exzellentem, gutmütigem Feedback", heißt es auf der Kickstarter-Seite. Schon über 9.700 Unterstützer und inzwischen mehr als 861.000 Pfund kann das Team hinter dem Brettspiel verzeichnen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Insgesamt können bis zu fünf Spieler an einer Runde teilnehmen, aber auch alleine ist es möglich, sich dem Grauen auf dem Spielbrett entgegenzusetzen. Das Spiel ist aufgrund dieser eher gruseligen Stimmung erst ab 14 Jahren.

Bis zu einer Stunde Spielzeit bietet eine Runde des Koop-Survival-Spiels. Zu entdecken gibt es dabei eine offene Spielwelt, in der Joel und Ellie aus der Quarantänezone fliehen müssen. Dabei müsst ihr schwere Entscheidungen treffen, eure Items sinnvoll einsetzen und Feinde auslöschen.

Trotzdem soll das Spiel auch für Tabletop-Neulinge einfach zu erlernen sein und doch jede Runde neue Spannung aufbauen können.

Nichts für schüchterne Geldbeutel

Einen Mindestbetrag von 65 Pfund - also umgerechnet 74 Euro - soll The Last of Us: Escape the Dark kosten und Spielbrett, sechs Spieler-Icons, 40 große und 100 kleine Spielkarten, über 40 spezielle Würfel und mehr als 80 Token beinhalten. Die teurere Collector's Edition besitzt statt Papp-Bildern sogar richtige Spielfiguren der bekannten Helden sowie 25 Clicker-Figuren.

Mit dabei sind neben Joel und Ellie auch Bill, Tess, Tommy und Marlene. Dazu könnt ihr außerdem eine schicke Spielmatte erwerben sowie Hüllen für die Spielkarten. Geliefert sollen die Inhalte im November und Dezember dieses Jahres. Hier geht's zur Kickstarter-Kampagne.

Erst kürzlich haben wir uns in einem Quick-Talk-Event über das Thema Kickstarter unterhalten. Schaut doch mal rein.