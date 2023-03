The Last of Us Staffel 2 erscheint frühestens Ende 2024, vermutet Bella Ramsey

Erst vergangene Woche wurden wir Zeuge der letzten Folge von The Last of Us. Eine zweite Staffel der Serie ist zwar geplant, aber leider noch viele, viele Monate entfernt. Zumindest wenn wir Ellies Schauspielerin, Bella Ramsey, glauben.

Frühestens in einem Jahr

In der Jonathon Ross Show (danke, The Independent) sprach Ramsey über die Adaption und teilte ihre Vermutung, wann wir ihrer Meinung nach mit der nächsten Staffel rechnen können. "Es wird eine Weile dauern. Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres drehen", so Ramsey. "Es wird also wahrscheinlich Ende 2024, Anfang 2025 sein."

Ein wenig müssen sich Fans des Spiels und der Serie also noch gedulden. Immerhin gibt es bereits ein paar Informationen zur kommenden Staffel. So wird Bella Ramsey in der nächsten Staffel nicht mit dabei sein, dafür soll es mehr Infizierte und dadurch auch mehr Action geben. Im Gegensatz zur ersten Staffel soll die zweite nicht nur ein einziges Spiel umspannen.