Die größte Herausforderung in Elden Ring? Streamer spielt Durchgang, in dem jeder Gegner Malenia ist.

Was sind so die größten Herausforderungen für euch in Elden Ring? Ein Streamer versucht es nun auf eine ganz besonders schwierige Art.

Vielleicht habt ihr schon von Let Me Solo Her gehört, der anderen Spielerinnen und Spielern regelmäßig dabei half, Malenia zu bezwingen.

Überall Malenia

Malenia ist es auch, die bei seinem neuen Run im Fokus steht, denn dafür ersetzt Let Me Solo Her mithilfe von Mods jeden Gegner im Spiel durch Malenia. Klingt doch nach einer Menge Spaß, oder?

Begonnen hat er den Run am 17. März 2023 und ihr könnt euch allein von der Beschreibung her schon vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken ist.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Die Strategie von Let Me Solo Her besteht daher darin, die meisten Malenias einfach zu ignorieren. Da sie eine gesteigerte Aggressivität haben, verfolgen sie ihn allerdings, bis er eine kleine Ruhepause einlegt.

Das alles klingt schon herausfordernd genug? Nun, Let Me Solo Her verzichtet obendrein noch darauf, die Kraft seines Charakters erhöhen. Es soll ja anspruchsvoll bleiben.

Ihr könnt den Run auf YouTube nachverfolgen.

In dieser Woche hatte Publisher Bandai Namco Elden-Ring-Statistiken zum ersten Geburtstag des Spiels veröffentlicht. Diese zeigten unter anderem, dass Malenia der tödlichste Bossgegner im Spiel ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten