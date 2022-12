Disney Dreamlight Valley Codes für Dezember und wie ihr sie einlöst

Obwohl sich Disney Dreamlight Valley erst im Early Access befindet, gibt es schon jetzt Codes für die zauberhafte Simulation, in der ihr ein Dorf voller Disney- und Pixar-Charaktere aufbauen könnt. Die Codes für den Dezember 2022 findet ihr hier.

Das sind die Codes für Dezember

Aktuell gibt es nur einen einzigen Code für Disney Dreamlight Valley. Mit diesem schaltet ihr eine goldene Kartoffel frei. Dieses geheimnisvolle Objekt könnt ihr euch mit diesem Code schnappen:

Goldene Kartoffel: GPOT-OATO-LDFS-ENNM

Was die goldene Kartoffel euch genau bringt, weiß bisher niemand so genau. Es soll sich dabei aber um einen Quest-Gegenstand handeln, den ihr nicht versehentlich verkaufen oder verzehren könnt. Vielleicht wird er sich später, nach einem kommenden Update, als nützlich erweisen.

Auch, wie lange der Code noch aktiv ist, kann niemand so genau sagen. Ihr solltet dieses mysteriöse Item also lieber schnell einlösen, bevor der Code deaktiviert wird. Wie ihr das macht, erklären wir euch jetzt.

So löst ihr Codes in Disney Dreamlight Valley ein

Um Codes in Disney Dreamlight Valley einzulösen. Öffnet ihr das Hauptmenü und geht in die Einstellungen. Auf der linken Seite findet ihr in den Optionen den Reiter "Hilfe". Dort findet ihr das Feld "Einlösungscodes". Dort tragt ihr euren Code ein. Achtet darauf, dass ihr ihn in Großbuchstaben schreibt und die Bindestriche mit aufführt. Wenn ihr dies nicht beachtet, funktioniert das Einlösen nicht.

Hier könnt ihr den Code für Disney Dreamlight Valley einlösen.

Danach klickt ihr auf "Einfordern" und erhaltet den Gegenstand in euer Postfach neben eurem Haus. Die Prämien liegen dort aber nicht ewig, also holt sie zeitnah aus dem Briefkasten ab, um sie in eurem Besitz zu wissen. Am besten direkt nach dem Einlösen, damit ihr es nicht aus Versehen vergesst.

Das war es auch schon. Ihr müsst nur in die Einstellungen, den Code einlösen und die eingelösten Gegenstände aus dem Briefkasten holen. Sobald es neue Codes gibt, könnt ihr sie hier nachlesen und in Disney Dreamlight Valley einlösen.

