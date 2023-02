Disney Dreamlight Valley: Mirabel freischalten - So geht’s!

Mirabel Madrigal ist in Disney Dreamlight Valley angekommen. Aber sie ist nicht einfach so für euch verfügbar. Um sie freizuschalten, müsst ihr sie und ihr Zuhause erst einmal zurückbringen, denn sie sind verschwunden!

Dafür sind mehrere Schritte erforderlich, erst dann könnt ihr Mirabel in Disney Dreamlight Valley bekommen. Es empfiehlt sich in jedem Fall, etwas Platz in einem Bereich der Karte zu schaffen, denn die Mini-Casita ist doch recht groß.

Nachfolgend lest ihr in unserem Guide, was ihr tun müsst.

Inhalt:

Wie schalte ich Mirabel in Disney Dreamlight Valley frei?

Bevor ihr Mirabel in Disney Dreamlight Valley bekommen könnt, müsst ihr nach einem goldenen Türknauf suchen. Wir haben einen auf der Friedlichen Wiese gefunden.

Es glänzt!

Sobald ihr ihn gefunden habt, nehmt ihn auf, woraufhin die Quest "Der goldene Türknauf" gestartet wird.

Schritt 1 – Sprecht mit Merlin

Nachdem ihr den Türknauf bekommen habt, redet ihr mit Merlin. Er erzählt euch, dass dieser Mirabel gehört, aber ihr Zuhause, die Mini-Casita, ist verschwunden.

Merlin ist aufgeregt, wenn es darum geht, Mirabel zurückzubringen.

Er informiert euch darüber, dass ihr der Mini-Casita zeigen müsst, dass es hier sicher genug für eine Rückkehr ist. Dafür sind drei Aufgaben zu erfüllen.

Die könnt ihr zwar grundsätzlich in beliebiger Reihenfolge angehen, aber unserer Ansicht nach geht es so am schnellsten:

Macht Fotos mit drei verschiedenen Bewohnern

Gebt zwei Bewohnern ihre Lieblingsgeschenke

Führt ein tägliches Gespräch mit zwei verschiedenen Bewohnern

Schritt 2 - Macht Fotos mit drei verschiedenen Bewohnern

Wenn ihr einen Bewohner gefunden habt, mit dem ihr ein Foto machen möchtet, geht zu ihnen und öffnet euer Ausrüstungsmenü. Wählt die Kamera aus und ihr kommt zu einem Foto-Menü.

Hier lassen sich Posen einstellen, Filter verwenden und noch einiges mehr. Ihr müsst letztlich nur ein Foto aufnehmen, damit es für diese Quest zählt.

Wir haben Donald beim Essen mit Mickey erwischt.

Wiederholt diesen Schritt mit insgesamt drei unterschiedlichen Bewohnern. Es ist nicht möglich, drei Fotos mit demselben Bewohner zu machen.

Schritt 3 - Gebt zwei Bewohnern ihre Lieblingsgeschenke

Der nächste Schritt besteht darin, zwei Bewohnern ihr Lieblingsgeschenk zu geben. Welche das sind, lässt sich einfach herausfinden.

Öffnet euer Sammlungsmenü und wählt Charaktere aus. Wählt einen beliebigen Charakter aus und schaut am unteren Bildschirmrand.

Ja, wir haben ihr ein Geschenk gegeben.

Unten rechts seht ihr drei Gegenstände, die der jeweilige Bewohner als seine Favoriten für den jeweiligen Tag markiert habt. Ihr müsst ihnen eines davon als Geschenk geben.

Verteilt zwei Lieblingsgeschenke, um diesen Schritt abzuschließen.

Schritt 4 - Führt ein tägliches Gespräch mit zwei verschiedenen Bewohnern

Dieser Schritt ist nicht schwierig. Ihr braucht einfach nur zwei Bewohner, mit denen ihr ein tägliches Gespräch führen könnt. Ihr solltet kein Problem haben, welche zu finden.

Plaudert ein wenig.

Wie ihr im Bild oben seht, handelt es sich dabei um die Dialogoption mit der Sprechblase davor.

Schritt 5 - Sprecht noch einmal mit Merlin

Habt ihr alle drei Aufgaben erledigt, kehrt ihr noch einmal zu Merlin zurück. Er verrät euch nun, dass ihr für den Türknauf noch 500 Dreamlight benötigt. Bringt ihm also 500 Dreamlight, um weitermachen zu können.

Schritt 6 - Heißt Mirabel willkommen!

Gebt Merlin das Dreamlight und er teilt euch mit, dass sich die Mini-Casita für eine Rückkehr entschieden hat. Ihr müsst nun noch einen Platz dafür finden.

Geht zu eurem Möbel-Menü und klickt auf Merlins Icon. Dort wählt ihr das Mini-Casita-Gebäude aus und platziert es am gewünschten Ort.

Ein großes Haus!

Es ist ein ziemlich großes Haus, aber wir haben auf der Friedlichen Wiese einen Platz dafür gefunden.

Sobald ihr das Haus platziert habt, könnt ihr Mirabel willkomen heißen.

Mirabel ist angekommen.

Nun ist es an der Zeit, mit Mirabel zu sprechen. Viel Spaß dabei!