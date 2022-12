Wie ihr Stitch in Disney Dreamlight Valley findet - Socken sammeln ist angesagt

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr neue Dorfbewohner aus dem Disney-Universum finden und freischalten. Bei Stitch, der mit dem Toy-Story-Update ins Spiel kam, ist das nicht ganz so einfach. Wir erklären euch, wie ihr an das blaue, flauschige Alien kommt.

Um Stitch in euer Dorf aufzunehmen, könnt ihr nicht einfach über das Schloss mit Dreamlight freischalten, ihr müsst eine bestimmte Quest starten. Diese erstreckt sich über mehrere Tage. Den Start macht eine dreckige Socke, die verschlammt am Strand herumliegt. Auf geht's!

So startet ihr die Quest für Stitch in Disney Dreamlight Valley

Bei Donald Duck erledigt ihr die Quest mit dem Namen "Das Rätsel der gestohlenen Socken", die ihr startet, indem ihr am Strand eine dreckige Socke findet. Sie ist durch ein Funkeln und Glitzern recht auffällig. Diese bringt ihr zu Donald und findet heraus, dass dieser Strumpf von einem Alien gestohlen wurde. Ihr könnt schon ahnen, um welchen frechen Sockendieb es sich wohl handeln muss.

Das ist die Quest, mit der ihr euch Stitch in Disney Dreamlight Valley holen könnt.

Insgesamt müsst ihr drei Socken finden und mit drei verschiedenen Charakteren sprechen, denen diese Socken gehört haben. Zwischen diesen Sockenfunden müsst ihr jeweils fünf Tage warten. Es ist also etwas zeitaufwendig an Stitch zu kommen.

Hier sind alle Schritte, die nötig sind, um die Quest zu beenden:

Findet die dreckige Socke am Dazzle-Strand

Sprecht mit Donald Duck, erledigt eine Aufgabe für ihn

Wartet fünf Tage

Findet eine zerkaute Socke auf der Friedlichen Wiese

Sprecht mit Goofy, erledigt eine Aufgabe für ihn

Findet ein blaues Fell und bringt es zu Donald Duck

Wartet fünf Tage

Findet die dritte Socke im Wald der Tapferkeit

Sprecht mit Merlin, erledigt eine Aufgabe für ihn

Findet eine geheimnisvolle Kralle und bringt sie zu Donald

Begebt euch zum Schillernden Strand und stellt ein Anflugfunkenfeuer auf einer kleinen Insel vor dem Schädelfelsen auf

Ein Raumschiff stürzt ab

Sprecht mit Stitch und Donald und platziert Stitchs Haus

Puh, das sind ganz schön viele Schritte. Wir erklären euch die lange Reise noch einmal im Detail, damit ihr genau wisst, wo ihr hingehen und was ihr tun müsst, um Stitch in Disney Dreamlight Valley zu bekommen.

So findet ihr die Socken, um Stitch in Disney Dreamlight Valley freizuschalten

Den ersten Socken findet ihr am Dazzle Beach. Seid ein wenig kreativ, denn der Socke kann unter Umständen auch etwas versteckter sein und nicht nur ganz offensichtlich im offenen Sand herumliegen. Um ihn zu Donald zu bringen, müsst ihr diesen natürlich erst freigeschaltet haben.

Durch ihr Glitzern und Funkeln machen die eigentlich dreckigen und kaputten Socken auf sich aufmerksam. Ihr könnt sie aso schon von Weitem erspähen.

Habt ihr Donald seine Socke zurückgebracht, die er so sicher nicht mehr anziehen wird, müsst ihr noch eine Aufgabe für ihn erledigen. Donald fordert euch auf, in seinem Haus fünf Müllberge zu beseitigen. Während dieser Aufgabe findet ihr ein seltsames Gerät, das 33 Prozent Übereinstimmung mit dem Socken auslöst. Ja, zwei Teile fehlen also noch für die 100 Prozent.

Der zweite Socken taucht nach fünf Tagen auf der Friedlichen Wiese auf. Der genaue Fundort ist zufällig. Durch das Glitzern, fällt der Socken auf dem grünen Boden auf. Wenn ihr diese zu Goofy gebracht habt, müsst ihr in seinem Haus Schutt zerstören. Dabei finet ihr ein blaues Fell, das ihr zu Donald Duck bringen müsst. Erst danach geht es weiter.

Auf der Karte befinden wir uns für den zweiten Socken etwa hier.

Im Wald der Tapferkeit findet ihr dann nach fünf weiteren Tagen den letzten Socken. Diesen drückt ihr Merlin in die Hand und räumt anschließend auch für ihn Schutt in seinem Haus weg. Im Schutt findet ihr eine geheimnisvolle Kralle, die ihr zu Donald bringt. Danach müsst ihr noch einen Sender am Schädelfelsen anbringen, beziehungsweise an der kleinen Insel vor ebendiesem Felsen, und wartet auf Stitchs Raumschiff. Ihr bringt ihn genau so an, wie ihr auch ein neues Möbelstück platzieren würdet.

Platziert den Peilsender und wartet auf Stitch. Dieser fällt direkt aus dem Himmel in euer kleines Disney-Reich.

Nachdem das Schiff aus dem Weltraum in eure Disney-Welt gekracht ist, sprecht ihr mit Stitch und Donald, platziert sein Haus im Tal und bezahlt 10.000 Sternenmünzen an Dagobert Duck. Nun ist Stitch ein Mitglied der zauberhaften Nachbarschaft. Auch mit seiner persönlichen Quest könnt ihr dann beginnen.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Disney Dreamlight Valley:

Disney Dreamlight Valley: Root Beer mit extra viel Kohlensäure herstellen - So wird’s gemacht

Disney Dreamlight Valley: Fruchtbare Erde finden - So farmt und bekommt ihr sie