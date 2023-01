Disney Dreamlight Valley: Roadmap für 2023 enthüllt großes Frozen-Update mit Olaf

Was in Disney Dreamlight Valley dieses Jahr noch so alles passiert, fragt ihr? Gameloft hat die Antwort für euch, denn das Unternehmen hat die Roadmap für 2023 bekannt gegeben.

Der Disney-Zauber nimmt kein Ende

Das erste große Update kommt bereits im Februar und bringt frostige neue Freunde ins zauberhafte Disney-Dorf. So erscheinen Mirabel aus Encanto und Olaf aus Frozen als neue Charaktere für das Spiel. Olaf selbst soll sogar eine große Rolle in der Hauptgeschichte spielen. Auch ein neues Biom, die "Frosted Heights" bringt neue Möglichkeiten ins Spiel. Mit dem "Star Path" erhaltet ihr zudem einen neuen Battle Pass, der das 100. Jubiläum von Disney feiert.

Im April steht dann schon der nächste Patch an, der diesmal Simba von König der Löwen einführt. Den bösen Onkel Scar gibt es bereits seit Oktober in Disney Dreamlight Valley. Ein neuer Star Path orientiert sich an den beliebten Disney-Parks.

Die Roadmap für Disney Dreamlight Valley 2023.

Mehr zu Disney Dreamlight Valley:

Gegenüber Polygon sagte Disney Dreamlight Valleys Lead Producer Manea Castet: "Wir können uns schon jetzt vorstellen, wie cool es sein kann, sein Tal so zu gestalten, dass es ein wenig wie ein Park aussieht. Man kann sein Tal nicht komplett in einen Disney-Themenpark verwandeln, aber man kann es mit Dingen aus den Parks dekorieren."

Einen "Schritt nach vorne in der Hauptgeschichte" geht Disney Dreamlight Valley dann im Frühsommer. Hier wird endlich enthüllt, wer denn nun im Kürbishaus wohnt. Noch später im Jahr dürft ihr euch dann über weitere Charaktere, Orte, Dekorationen, Kleidung, Möbel und einen Multiplayer-Modus freuen.