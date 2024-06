Elden Ring: Miyazaki sagt, wie dich die Map im DLC in den Bann ziehen soll

Die Map im kommenden DLC Shadow of the Erdtree für FromSoftwares Action-Rollenspiel Elden Ring soll euch das gleiche Gefühl vermitteln wie das Basisspiel.

Darüber sprach Hidetaka Miyazaki mit PC Gamer, nachdem er zuvor bereits angegeben hatte, Shadow of the Erdtree werde die bislang größte Erweiterung von FromSoftware.

Das bietet die Map in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

"Von Beginn an gab es eine Menge Möglichkeiten, aber eine der Sachen, die wir sehr früh festlegten, war die Größe", verrät er.

"Wir wollten ein Gefühl für Größe bei dieser Map, da wir eine Erfahrung für die Spielerinnen und Spieler haben wollten, die mit dem Basisspiel mithalten kann. Sie sollten erneut dieses Gefühl von Entdeckung, Wundern und Erkundung verspüren. Wir brauchten eine Map, die dahingehend mithält und das untermauert."

"Es ist offensichtlich, dass genau dasselbe, aber kleiner, nicht ganz ausreichen würde, also wollten wir von einem Gefühl von Granularität an die Sache herangehen", ergänzt er. "Das ist das Wort, das wir benutzen."

"Wie dicht diese Karte ist, und das Verhältnis von Legecy Dungeons und offenen Feldern, und wie sie ineinandergreifen. Das ist etwas, das wir im DLC neu erforschen wollten: Wir wollten das Gefühl der Größe wieder einfangen, aber auf eine etwas andere Art und Weise und mit einer etwas anderen Granularität."

Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird am 21. Juni 2024 veröffentlicht. Erste Eindrücke nach dem Anspielen von Shadow of the Erdtree lest ihr in Martins Artikel.