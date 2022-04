Elden Ring: Spieler dringt ins versteckte Kolosseum ein, findet 2 neue Feinde

Einem Spieler ist es jetzt gelungen, in das versteckte Kolosseum in Elden Ring einzudringen.

Bereits Anfang des Jahres war es Modder Lance McDonald gelungen, mit einer Mod einen Blick hinter die Mauern des Kolosseums zu werfen.

Es geht noch weiter

Souls-Modder Sekiro Dubi geht nun aber noch einen Schritt weiter. Seine Mod erlaubt es ihm, das Innere des Kolosseums zu erkunden, wo er prompt zwei neue Feinde und eine neue Site of Grace entdeckte.

Letztere befindet sich beim Eingang zur Arena. Das deutet darauf hin, dass einst geplant war, Spieler und Spielerinnen diesen Bereich erkunden zu lassen. Oder passiert das vielleicht noch in einem DLC?

Es ist sogar möglich, dort eine Pause einzulegen, wenngleich die Location nur als "? PlaceName?" angezeigt wird. Sekiro Dubi verweist darauf, dass der Name aufgrund von geleakten Dateien aus dem Elden-Ring-Netzwerktest "Leyndell Colosseum" lauten könnte.

Neue Gegner entdeckt

In der Arena finden sich außerdem zwei unvollständige Feinde namens "Gladiator Large" und "Old Lion of the Arena". Das würde zur Lore dieses Schauplatzes passen, wonach dort Krieger ihre Fähigkeiten gegen Kreaturen auf die Probe stellen.

Wie erwähnt, ist unklar, was die Pläne für das Kolosseum sind. Ist es eine verworfene Idee oder ein Inhalt eines künftigen DLCs? Es ist jedenfalls der bisher vollständigste, mit normalen Mitteln nicht zugängliche Bereich, den Dataminer bisher gefunden haben.

Indes solltet ihr bei dubiosen Angeboten für In-Game-Items im Internet Vorsicht walten lassen.