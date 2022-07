Es ist soweit: God of War Ragnarök hat endlich ein festes Release-Datum

Nach vielen Gerüchten steht der Starttermin für God of War Ragnarök jetzt endlich fest. Noch Ende Juni wurden Fans um Geduld gebeten und nur wenige Tage später kommt die freudige Nachricht.

Im November geht Kratos Geschichte weiter

God of War Ragnarök erscheint noch in diesem Jahr - um genau zu sein am 9. November 2022. Die Information stammt aus Sonys neuem Cinematic-Trailer.

Zeitgleich kam auch ein Video zu den verschiedenen Sammler-Editionen zum Spiel. In der Beschreibung des Videos gibt Sony das Release-Datum ebenfalls bekannt, auf das Fans schon so lange gewartet haben.

Ihr könnt das Spiel für die PS4 und PS5 ab dem 15. Juli vorbestellen. Neben der stinknormalen Edition von God of War Ragnarök, gibt es auch noch eine Collector's sowie eine Jötnar Edition deren Inhalte im Video von Santa Monicas Studio Art Director Rafael Grassetti und Thor-Schauspieler Ryan Hurst vorgestellt werden.

Neben dem Spiel gibt es dort schicke Würfel, Figuren, ein Artbook und mehr in einem hölzernen Schrein mit vielen Fächern und einigen Geheimnissen. Sogar der Hammer von Thor ist dabei. Auch mehrere herunterladbare Inhalte sind in den Paketen mit dabei.

Hier seht ihr die beiden mit den ausgepackten Inhalten der beiden Sammler-Editionen von God of War Ragnarök.

Die Collector's Edition enthält hölzerne Würfel und Figuren, ein Steelbook und natürlich dem Spiel für PS4 und PS5. Dazu kommen noch Skins für Kratos, Atreus und einige Waffen sowie den digitalen Soundtrack, ein PlayStation-Theme und ein digitales Artbook. Die große Überraschung wartet im Inneren des Schreins. Hier findet ihr Thors Hammer vor.

Auch die Jötnar Edition beinhaltet denselben Download-Inhalt sowie die hölzernen Figuren und weiße Würfel. Ein Pin-Set, der legendäre Draupnir-Ring in einem roten Samtbeutel, eine Stoffkarte von Yggdrasil und den physischen Soundtrack. Der dicke Hammer von Thor darf auch hier natürlich nicht fehlen.