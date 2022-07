FIFA 23 vorbestellen – Alle Editionen, Preise und Bonus-Inhalte

Wann und wo kann ich FIFA 23 vorbestellen? Bislang kann man FIFA 23 noch nicht vorbestellen. In der Gerüchteküche munkelt man, dass FIFA 23 ab dem 10. Juli 2022 vorbestellt werden kann und einen Tag vor dem offiziellen Release endet. Offiziell wurde das noch nicht bestätigt, doch das dürfte sich schon bald ändern, denn nach derzeitigem Wissensstand geht man davon aus, dass EA Sports FIFA 23 offiziell in der zweiten Monatshälfte (von Juli) ankündigen wird und damit auch der Vorverkauf startet. Das würde sich auch mehr oder weniger mit den Preorder-Starts der vorherigen Versionen decken: Spiel Preorder Start Erscheinungsdatum FIFA 23 10.07.2022 (Sonntag) [*] 30.09.2022 (Donnerstag) [*] FIFA 22 11.07.2021 (Sonntag) 01.10.2021 (Freitag) FIFA 21 18.06.2020 (Donnerstag) 09.10.2020 (Freitag) FIFA 20 08.06.2019 (Samstag) 27.09.2019 (Freitag) FIFA 19 09.06.2018 (Samstag) 28.09.2018 (Freitag) FIFA 18 05.06.2017 (Montag) 29.09.2017 (Freitag) FIFA 17 12.06.2016 (Sonntag) 27.09.2016 (Dienstag) FIFA 16 15.06.2015 (Montag) 22.09.2015 (Dienstag) FIFA 15 09.06.2014 (Montag) 24.09.2014 (Mittwoch) FIFA 14 10.06.2013 (Montag) 24.09.2013 (Dienstag) FIFA 13 04.06.2012 (Montag) 26.09.2012 (Mittwoch) [*] = noch nicht offiziell bestätigt [*] = noch nicht offiziell bestätigt Sobald der Vorverkauf von FIFA 23 erst einmal offiziell anrollt, gibt es mehrere Anlaufpunkte, wo ihr die digitale oder physische Version sowohl online als auch offline vorbestellen könnt (wir fügen die Links zu den Shops hinzu, sobald sie verfügbar sind): Die offizielle Vorbesteller-Seite von EA Sports – hier müsst ihr nur einloggen, eure jeweilige Plattform und gewünschte Edition auswählen.

Die Stores der jeweiligen Plattformen (Origin, Steam, Stadia, Microsoft Store (Xbox) oder PlayStation Store) – Sucht nach FIFA 23 und folgt den weiteren Anweisungen.

Große Online-Shops wie Amazon, Media Markt, Saturn, GameStop und so weiter.

Oft nehmen Geschäfte wie GameStop, Media Markt, Saturn und auch der eine oder andere lokale Games-Dealer am Vorverkauf teil, wo ihr in Persona vorbestellen könnt.

Ihr könnt auch die FIFA 23 Legacy Edition für Nintendo Switch vorbestellen, allerdings bekommt ihr hier keine Boni und müsst mit ein paar weiteren Macken leben. Wichtig: Achtet darauf, welche Kontodaten ihr bei euren Bestellungen angebt. Das gilt primär für Konsolenspieler, die ihre PlayStation oder Xbox mit jemandem teilen! Die Vorbestellung und die damit verbundenen Belohnungen werden nämlich dem Konto zugewiesen, das bei der Vorbestellung benutzt wurde und ihr könnt das im Nachhinein nicht mehr ändern. Sofern ihr bereits FIFA 22 gespielt habt, sollte ihr unbedingt dieselben Kontodaten verwenden, sonst verliert ihr euren Fortschritt aus früheren Editionen inklusive der zugehörigen FIFA Points.

Wie teuer wird FIFA 23 und welche Editionen gibt es? EA Sports hat bislang kaum Infos zu den FIFA 23 Editionen und ihren Preisen kommuniziert, allerdings gehen wir stark davon aus, dass man sich bei diesen Punkten am Vorgänger orientieren wird. Demnach wird es wohl wieder zwei verschiedene Versionen geben: die FIFA 23 Standard Edition und die FIFA 23 Ultimate Edition. Es wird erwartet, dass es die Standard-Version sowohl physisch als auch digital vertrieben und die Ultimate Edition nur digital verfügbar sein wird. Im Hauptfokus stehen die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X|S und Stadia, für die FIFA 23 entwickelt wurde. Sie sollen die beste Grafik und das beste / flüssigste Spielerlebnis bieten, weshalb sie mit rund 80 Euronen für die Standard Edition respektive 100 Kröten für die Ultimate Edition am teuersten sind. Minimal günstiger kommt man mit PS4 oder Xbox One davon und am günstigsten ist es auf PC via Steam und Origin. Die FIFA 23 Legacy Edition für Nintendo Switch haben wir einmal außen vor gelassen, da sie mal wieder einen besonderen Fall darstellt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: FIFA 23: Nintendo Switch – Unterschiede, Inhalte und Besonderheiten der Legacy Edition. Plattform Standard Edition Ultimate Edition PS5 79,99 € 99,99 € PS4 69,99 € 99,99 € Xbox Series X|S 79,99 € 99,99 € Xbox One 69,99 € 99,99 € PC Origin 59,99 € 79,99 € PC Steam 59,99 € 79,99 € Stadia 79,99 € 99,99 € Etwas günstiger werdet ihr FIFA 23 bekommen, wenn ihr ein EA Play Abo oder ein wiederkehrender Spieler seid (wenn ihr die FIFA 22 Ultimate Edition vorbestellt habt, könnt ihr im FIFA 22-Hauptmenü im Spiel (Konsolen) oder die Origin-Seite FIFA 23 mit 10 % Rabatt vorbestellen).

Wird FIFA 23 gratis / Free-to-Play? Nein, nach derzeitigem Wissensstand wird es FIFA 23 nicht kostenlos geben, sondern ein Vollpreis-Titel bleiben. Vor einiger Zeit machte das Gerücht die Runde, dass FIFA 23 ein Free-to-Play-Titel werden soll, doch das wurde nie offiziell von EA Sports erwähnt oder gar bestätigt. Davon abgesehen ist es recht wahrscheinlich, dass FIFA 23 wie sein Vorgänger kostenlos im Spiele-Katalog von EA Play landen wird, allerdings ist der Abo-Dienst selbst kostenpflichtig, also auch nicht gratis. Im gleichen Stil dürfte es bei PlayStation Plus der Fall werden. Offiziell bestätigt ist davon aber bislang noch nichts.

Vorbesteller Bonus-Inhalte der FIFA 23 Standard Edition und FIFA 23 Ultimate Edition Traditionell könnt ihr sowohl die Standard- als auch die Ultimate Edition von FIFA vorbestellen. Jede Version bringt bei einer Vorbestellung eigene Boni mit, die wie üblich nicht handelbar sind. Für FIFA 23 sind die Vorbesteller-Boni zwar noch nicht bekannt, allerdings ist EA hier in der Regel wenig initiativ und spendiert stets dieselben Goodies (nicht, dass das schlecht wäre). Ausgehend von dem, was es letzte Jahr gab, könnt ihr also folgende FIFA 23 Preorder Boni erwarten: FIFA 23 Standard Edition Vorbesteller Boni: 1x Team of the Week 1 Spieler

1x Star-Leihspieler für 5 Spiele (in FIFA 22 war es Kylian Mbappe)

1x FUT Ambassador Leihspielerwahl für 3 Spiele

1x Karrieremodus-Eigengewächs FIFA 23 Ultimate Edition Vorbesteller Boni: 4 Tage früher Zugriff auf das Spiel (vor Release der Standard-Version)

4.600 FIFA Points

1x Ones to Watch Spieler

1x FUT Hero Spieler

1x Team of the Week 1 Spieler

1x Star-Leihspieler für 5 Spiele (in FIFA 22 war es Kylian Mbappe)

1x FUT Ambassador Leihspielerwahl für 3 Spiele

1x Karrieremodus-Eigengewächs Gibt es ein Next-Gen-Upgrade bei FIFA 23? Ob es bei FIFA 23 auch wieder ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für PS5 / Xbox Series X|S gibt, wenn man die Ultimate Edition für PS4 respektive Xbox One kauft (EA spricht hier vom "Beide-Versionen-Anspruch"), ist bislang unbekannt.