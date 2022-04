FIFA 22: Update 9 wirft russische Mannschaften raus

Nach der Ankündigung, russische Teams aus FIFA 22 zu entfernen, machen Electronic Arts und EA Sports mit dem neuen Title Update 9 nun ernst.

Das Update ist bereits für den PC erhältlich, folgt in Kürze für die Konsolen und wirft die russischen Mannschaften raus.

Unerwünschte Teams

Mit der Entfernung reagiert auch Electronic Arts auf den andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

"EA SPORTS steht in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordert, wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs, Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine", heißt es in den Patch Notes. "Im Einklang mit den Maßnahmen, die unsere Partner bei der FIFA und der UEFA in der realen Welt ergriffen haben, beinhaltet dieses Title Update die Entfernung der russischen Nationalmannschaft und aller anderen russischen Teams."

Was für Folgen hat das?

Wenn zuvor eine russische Mannschaft – egal ob Nationalteam oder Vereinsmannschaft – als Lieblingsteam ausgewählt war, wird nach dem Update Paris Saint-Germain ausgewählt sein. Ähnliches gilt für die Spielerauswahl bei den Arenaspielern. Auch hier werden dann Spieler von PSG ausgewählt sein.

Neben der russischen Nationalmannschaft wurden, wie erwähnt, sämtliche russischen Vereinsmannschaften entfernt, ebenso die Otkritie Bank Arena.

In der Karriere sind diese Teams in keinem Wettbewerb mehr verfügbar, wenn ihr eine neue Karriere startet. Bei den Pro Clubs ändert sich die Auswahl der Trikots auf PSG, wenn zuvor das Trikot einer russischen Mannschaft ausgewählt war. Auch Anpassungsgegenstände fürs Stadion wurden entfernt.