Final Fantasy 16 - Mehr Heiltränke bekommen und Upgrades für die Tränke

Ihr beginnt in Final Fantasy 16 mit nur wenigen Heiltränken und Supertränken, vier und drei jeweils, um genau zu sein. Es scheint lange so, dass ihr nicht viel daran ändern könnt, aber das stimmt nicht! Ihr könnt die Wirksamkeit der Heiltränke und sogar ihr Anzahl drastisch erhöhen. Dazu müsst ihr ein paar Nebenquests in Final Fantasy 16 lösen.

Heiltränke und Tränke verbessern:

1. Verbesserung: Nach der Hauptquest „Nach dem Sturm“, könnt ihr die Nebenquest „Vielen Trank für die Blumen“ erledigen. Macht das, die Quest für euch zu Marthas Rast und ein paar Blumen, die ihr einsammelt. Habt ihr das erledigt, regenerieren eure Heiltränke mehr Punkt und das Stärke- und Steinhaut-Tonikum hält etwas länger.

In Final Fantasy 16 könnt ihr über Nebenquests mehr Heiltränke bekommen und diese verbessern.

2. Verbesserung: Sobald ihr die Hauptquest „Lied der Hoffnung“ beendet habt, müsst ihr wieder in den Garten im Versteck gehen. Dort gibt der Botaniker euch eine neue Nebenquest, „Ein ungeheurer Dünger“. Diese müsst ihr erfolgreich abschließen und eure Tränke werden noch einmal verbessert. Um die neue Nebenquest starten zu können, müsst ihr vorher aber „Vielen Trank für die Blumen“ abgeschlossen haben.

Mehr Heiltränke und Supertränke bekommen:

1. Aufstockung: Sobald ihr die Hauptquest „Aus der Versenkung“ erreicht und alle Gefälligkeiten für Mid erledigt habt, könnt ihr bei ihr im Labor den Wissenschaftler dahinter ansprechen. Er gibt euch die Nebenquest „Für die Wissenschaft“. Erfüllt diese, indem ihr den Jagdauftrag Nummer 13, den Königsbomber, erledigt und seine Asche zu dem Wissenschaftler bringt. Jetzt habt ihr 6 Heiltränke und 4 Supertränke.

2. Aufstockung: Spielt ihr die Hauptquest weiter, kommt ihr zu dem Kapitel „Die Überfahrt“. Spielt dieses, dann geht zurück in das Versteck, wo der Wissenschaftler in Mids Labor eine neue Nebenquest für euch hat: „Für die Wissenschaft 2“. Beendet auch diese Quest erfolgreich und die Zahl eurer Tränke und Heiltränke wird noch einmal ausgebaut. Wie auch bei der Verbesserung der Tränke, um die zweite Quest zu starten, muss die erste Nebenquest „Für die Wissenschaft“ beendet worden sein.

Damit habt ihr die Heiltränke so weit verbessert und aufgestockt, wie es in Final Fantasy 16 möglich ist. Das sollte euch das Leben deutlich einfacher machen.

