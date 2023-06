Final Fantasy 16 – Alle 32 Jagdaufträge mit den Fundorten der berüchtigte Gefahren

In Final Fantasy 16 sind die härtesten Gegner gut versteckt. Es gibt 32 Jagdaufträge in Final Fantasy 16 und hinter jedem steckt eine berüchtigte Gefahr. Das ist ein besonders fieses Monster oder sogar eine Gruppe davon. Manchmal sogar ein riesiger Drache.

Die Jagdaufträge heben ein paar Besonderheiten. Während sonst in Final Fantasy 16 der Level in etwa angepasst wird und ihr fast immer auf Stand der Hauptstory seid, haben die Jagdaufträge alle einen festen Level. Vor allem aber könnt ihr nicht sofort zu jedem Jagdtauftrag hinrennen. Ihr müsst einen bestimmten Punkt in der Hauptstory freispielen, um wieder neue Jagdaufträge zu bekommen. Diese findet ihr dann auf dem Jagdbrett bei dem Moogle in der Messe des Verstecks.

Übersicht Fundorte aller 32 Jagdaufträge

Jagdauftrag 1 – Ahriman

Den müsst ihr nicht suchen, ihr findet ihn im Rahmen der Hauptquest „Ein schwarzes Omen / Erlösung“ auf dem Weg nach Auldhyl.

Jagdauftrag 1 – Ahriman (Final Fantasy 16)

Jagdauftrag 2 – Der Engel des Todes Aruna

Beendet die Sub-Hauptquest „Erlösung“, Teil von ein „Schwarzes Omen“ und springt nach Nordstedt. Lauft nach Süd-Westen über das Gebiet Sonnenpfad.

Jagdauftrag 2 – Der Engel des Todes Aruna (Final Fantasy 16)

Aruna, der Angel des Todes, hat ein paar Flugattacken, Schläge mit hoher Reichweite, mit denen sie schnell auf euch zukommt. Dazu noch eine eher lahme Magie-Attacke, die sich lange ankündigt. Harmlos.

Jagdauftrag 3 – Fratzenteufel

Ihr findet ihn ab der Hauptquest „Ein Schwarzes Omen“ in der letzten Ecke von Rosaria. Springt nach Eastpool, lauft nach Süden über die Brücke und hinter der Windmühle links durch die Schlucht bis zum Ende. Auf dem Plateau wartet der Fratzenteufel auf euch, eine Art Avis mit mehr Energie.

Jagdauftrag 3 – Fratzenteufel (Final Fantasy 16)

Jagdauftrag 4 – Hippogryph / Greif

Wenn ihr die Hauptquest „Monstrositäten“ erreicht habt, dann nehmt die Nebenquest „Seines Glückes Schmied“ beim Schmied im Versteck an. Im Laufe dieser kommt ihr zum Greifen.

Der Greif bewegt sich viel, das heißt, dass ihr eure wichtigen Angriffe erst startet, wenn er sich gerade fertig bewegt hat und nicht gleich wieder seine Position wechselt.

Jagdauftrag 5 – Secreto

Abe der Hauptquest „Nach dem Sturm“ könnt ihr den großen Minotaurus suchen. Springt zu Marthas Rast, dann lauft über die Brücke nach Norden. Geht hier in die Nord-West-Ecke des ersten Bereichs Grünbünden und ihr werdet direkt fündig.

Jagdauftrag 5 – Secreto (Final Fantasy 16)

Wie die meisten Gegner dieser Art, ist Secreto eine etwas stärkere Version eines normalen Minotaurus. Achtet auf seine Keulenhiebe, logisch und seinen Sturmangriff, den er schneller und häufiger ausführen kann.

Jagdauftrag 6 – Severian

Hier könnt ihr nach der Hauptquest „Nach dem Sturm“ auf Jagd gehen. Springt zu Marthas Rast, dann fahrt mit dem Fahrstuhl nach Westen runter in die Trauerbucht. Geht in die Nord-West-Ecke und ihr findet Severian.

Jagdauftrag 6 – Severian (Final Fantasy 16)

Das Boss-Echo hat jede Menge magische Angriffe und ein Schwert mit einer großen Reichweite, dass er sowohl schwingen als auch als Sturmangriff nutzt. Viel Ausweichen ist gefragt und dranbleiben. Wenn ihr die Schwertangriff pariert, ist das natürlich klasse, aber das Timing ist schwierig. Tilgung, bei dem er sein Schwert kreisen lässt und Magiebälle abfeuert ist besonders eklig, weil ihr mehrfach ausweichen oder einmal perfekt parieren müsst.

Jagdauftrag 7 – Puddingprinz

Nach der Hauptquest "Reflexionen" springt ihr in Rosaria zu Fels Falkenschrei und lauft über das Gebiet nach Norden in die nördlichste Nord-Ost-Ecke. Hier findet ihr den Puddingprinzen.

Jagdauftrag 7 – Puddingprinz (Final Fantasy 16)

Unterschätzt ihn trotz seines lustigen Namens nicht: Er ist beweglich und hat ein absurdes Arsenal an Magie im Gepäck. Das gute ist, dass es meist Flächenangriffe sind, die lange vorher auf dem Boden angezeigt werden. Bei Klatsch-Patsch müsst ihr warten, bis er seine Arme erhoben hat und dann in letzter Sekunde ausweichen, sonst korrigiert er die Richtung.

Jagdauftrag 8 – Fastitocalon

Spielt bis zur Hauptquest „Fährten im Sand“, dann springt zur Velkroy-Wüste und durchquert die ganze Wüste nach Nord-Osten. In der nord-östlichsten Ecke findet ihr dann die Riesenschildkröte Fastitocalon.

Jagdauftrag 8 – Fastitocalon (Final Fantasy 16)

Ihren Wirbel-Attacken auszuweichen ist nicht ganz leicht, Wasserkanone ist dagegen eher harmlos. Passt bei Testudo Trompe auf: Nicht nur der Punkt, wo sie einschlägt, ist gefährlich, auch all die blau leuchtenden Stellen auf dem Boden explodieren gleich.

Jagdauftrag 9 – Neundolch

Spielt weiter, bis ihr die Hauptquest „aus der Versenkung“ erreicht habt. Dann springt in Dhalmekia zu „Am Kiefer“ und lauft die Straße hoch nach Norden. Neundolch wartet mitten auf der Straße auf euch.

Jagdauftrag 9 – Neundolch (Final Fantasy 16)

Neundolchs Angriffe sind nicht sonderlich aufregend oder haben große Reichweiten, bei ihm ist es seine schiere Beweglichkeit, die euch das Leben schwer macht. Benutzt eure besten Angriffe, wenn ihr zum Beispiel seiner Nebelkerze oder Giftatem ausgewichen seid und wisst, dass er mal kurz am Platz bleibt.

Jagdauftrag 10 – Seelenstachel

Ab der Hauptquest „Aus der Versenkung“ könnt ihr in Dhalmekia bei den Doznov-Terrassen nach Osten zur Sicher abbiegen. Durchquert die Sichel und ihr kommt zu den Feldern von Korava. Hier geht es in die Nische im Nord-Osten des Gebietes. Wenn ihr die Felder schon gefunden hattet, dann springt nach Dravozd und lauft fast direkt nach Süden, wo ihr die Seelenstachel findet.

Jagdauftrag 10 – Seelenstachel (Final Fantasy 16)

Dass es hier mal um eine Gruppe Feinde geht, ist auch schon das größte Problem. Versucht so gut es geht euch immer um einen Seelenstachel zu kümmern – Lock-On –, aber am Ende nutzt einfach Phönixflug, um eine auf den Boden zu holen. Aber Vorsicht, ihre Angriffe machen zwar nicht viel Schaden, aber kommen unglaubliche schnell. Nutzt also direkt alle Fertigkeiten, um die Zahl der Biester zu reduzieren.

Jagdauftrag 11 – Grimalkin

Noch etwas, das ihr nach „Aus der Versenkung“ angehen könnt: Springt in Dhalmekia zu Am Kiefer und lauft nach Norden und dann nach Osten in Die Sichel. Dort haltet ihr euch nach Süden und folgt dem Schmalen Weg dort. Am Ende findet ihr in ein paar Ruinen noch eine Gruppe von Gegnern. Diesmal aber mit ihrem Anführer Grimalkin.

Jagdauftrag 11 – Grimalkin (Final Fantasy 16)

Erledigt erst die Feind unten, dann kommt Grimalkin dazu. Er springt viel hin und her und schlägt um sich, was euch viele Parade-Möglichkeiten gibt. Aber sonst hat er nicht viel zu bieten.

Jagdauftrag 12 – Atlas

Dieser Gegner ist früh, auch nach „aus der Versenkung“ verfügbar, aber bei seinem hohen Level solltet ihr euch sicher sein, ob ihr ihn jetzt schon oder nicht lieber später angehen wollt. Springt zu Marthas Rast in Rosaria und lauft über die Brücke nach Norden. Dann lauft ganz nach Osten bis in das Dorf Cressida. Hier werdet ihr erwartet.

Jagdauftrag 12 – Atlas (Final Fantasy 16)

Atlas größter Angriff zum Start ist Himmelskugel, ein zweiteiliger Magieangriff mit einem großen Radius, während dem er auch noch herumspringt und mit diesem riesigen Schwert nach euch schlägt. Ich hoffe ihr habt das Ausweichen gut drauf. Ansonsten beschränkt er sich auf Schwertschläge, eine frontale Energiewelle und er stürmt auf euch zu. Alles nicht zu exotisch. Manche Schläge hinterlassen eine lange, blaue Bahn, in die ihr nicht reinlaufen dürft, was euren Raum verkleinert, achtet darauf. Ihr könnt aber da hindurch ausweichen. Nach dem Break folgen Goldener Schnitt und Säbeltanz, zwei Schwertschwinger, die praktisch das gesamte Gebiet erfassen und denen ihr ausweichen müsst. Sie richten ordentlich Schaden an, wenn ihr das nicht tut.

Jagdauftrag 13 – Königsbomber

Nachdem die drei Dampf-Untermissionen von „aus der Versenkung“ abgeschlossen sind, springt ihr nach Nordstedt in Sanbreque. Reitet nach Osten durch das Tor und biegt nach Süden ab. Unten folgt ihr dem Weg durch das Top an der Mauer nach Süd-Osten in die kaiserlichen Jagdgründe. Biegt kurz vor der Mauer des Jagdhauses nach links ab und folgt diesem Weg bis zum Ende. In der Ruine findet ihr den Königsbomber.

Jagdauftrag 13 – Königsbomber (Final Fantasy 16)

Sein einzig wirklich gefährlicher Move ist eine Teilung: Ihr habt dann den Königsbomber und zwei schwächere Bomben auf dem Feld. Kümmert ihr euch nicht um die beiden, dann explodieren sie nach relativ kurzer Zeit mit einem riesigen Radius. Haltet viel Abstand oder kümmert euch schnell um sie. Zum Ende hin kann er sich sogar in dann insgesamt fünf Bomben teilen.

Jagdauftrag 14 – Zehnschläger

Dafür müsst ihr die Hauptmission „aus den Fugen“ erreicht und mit den NPCs im versteck gesprochen haben. Dann geht es zurück nach Dhalmekia, auf die Felder von Korava in der Süd-Ost-Ecke. Springt nach Dravzod oder, falls ihr den Punkt nicht habt, nach Am Kiefer, dann ist der Weg durch Die Sichel etwas länger. Geht in die Süd-Ost-Ecke, zu ein paar Ruinen namens Vamade auf der Karte, wo ihr den Zehnschläger findet.

Jagdauftrag 14 – Zehnschläger (Final Fantasy 16)

Alle seine Axtschläge haben einen kleinen Umkreis um den Einschlag herum. Geht also ein wenig auf Abstand, wenn ihr nicht pariert. Wenn er Hinrichtung startet, dann weicht drein Mal aus, dann geht aber sofort ran, weil der Zehnschläger ein paar lange Sekunden braucht, um sich zu erholen.

Jagdauftrag 15 – Die Gebrüder Mageth

Springt nach den Anfängen der Hauptmission „aus den Fugen“ aus den Fugen zu Port Isolde in Rosaria und lauft nach Norden zum stillen Ufer. Dort geht zum Strand runter und ihr könnt die Gebrüder Mageth gar nicht übersehen.

Jagdauftrag 15 – Die Gebrüder Mageth (Final Fantasy 16)

Die drei Brüder Mageth kämpfen nicht sonderlich koordiniert. Konzentriert euch mit dem Lock-On erst mal auf einen und bleibt an ihm dran. Einer ihrer Kombo-Moves ist letzter Kreuzzug, dem ihr ausweicht, sobald die drei anfangen sich zu bewegen. Die Angriffe der verbleibenden Brüder werden dann deutlich aggressiver und ihr müsst schneller ausweichen.

Jagdauftrag 16 – Svarog

Ihr müsst die Hauptmission „aus den Fugen“ erreicht haben. Wie Atlas, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann macht Svarog lieber etwas später. Level 50 ist kein Spaß, wenn er euch trifft. Geht nach Caer Norvent Osttor in Sanbreque und dort nach Osten. Biegt in der Ecke nach Süden in das Gebiet Mornebrume ab und lauft bis zum Ende durch. Dort wartet Svarog auf euch.

Jagdauftrag 16 – Svarog (Final Fantasy 16)

Wenn er lodernde Legion startet, löst das zig Feuerbälle aus, die statisch herumschweben. Lauft zwischen ihnen durch, seitlich zu Svarog, damit sein Feuerstrahl euch nicht erwischt. Danach visiert ihr nicht den Kopf an. Das macht zwar minimal mehr Schaden, aber der Körper ist viel leichter zu treffen. Versucht nah dranzubleiben, da Svarogs Fernkampf gefährlicher ist. Das ist nicht einfach, da er sich viel bewegt, aber versucht es trotzdem. Fühlt euch auch nirgendwo sicher, sein Flügelschlag reicht über das ganze Gebiet. Überhaupt habe4n Angriffe wie Schmelztiegel oder Morgenröte gewaltige Reichweite, ohne gutes Ausweichen klappt hier eh nichts, egal, wie gut ihr in der Parade seid.

Weitere Jagdaufträge und berüchtigte Gefahren in Kürze.

Zurück zu: Übersicht Final Fantasy 16 Jagdaufträge

Zurück zu: Final Fantasy 16 - Komplettlösung, Tipps und Tricks