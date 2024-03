Final Fantasy 7 Rebirth - Fort Condor: Der Weg zu Das verlassene Feldlager in den Bergen

Fort Condor gehört zu den Minispielen in Final Fantasy 7 Rebirth. Es handelt sich um die sehr kleine und vereinfachte Variante eines MOBA wie League of Legends oder Dota und kann wie andere Minispiele nicht jederzeit, sondern nur an bestimmten Stellen gespielt werden. Diese Orte sind immer klar markiert und befinden sich alle in Junon – ihr könnt sie allerdings nicht in beliebiger Reihenfolge abklappern, sondern müsst sie nacheinander besuchen.

Das erste findet ihr bei den Schiffswracks relativ weit mittig und im Süden des Gebiets (siehe oben), das zweite dann etwas weiter östlich und das dritte schließlich ganz im Osten der Region. Und obwohl auch das vierte und letzte weiter im Norden klar markiert wird, ist der Weg zu Das verlassene Feldlager in den Bergen (Englisch Encampment Vestiges) nicht ganz so leicht zu finden. Deshalb erklären wir euch, wie ihr auch zu diesem Ort in der relativ großen Welt von Final Fantasy 7 Rebirth gelangt.

Die erste Partie Fort Condor spielt ihr auf dem Wrack im Westen, die zweite dort, wo sich Cloud & Co. gerade befinden und die dritte an der roten Markierung ganz im Osten.

Dafür müsst ihr spätestens jetzt Zugang zu den Chocobos haben, die in Junon als Reittiere dienen. Nur die können nämlich senkrechte Felswände empor klettern, was auf diesem Pfad mehrmals nötig ist. Begebt euch zunächst mal an die auf dem folgenden Screenshot markierte Stelle…

Begebt euch zunächst hier hin.

… und klettert an den gelb markierten Vorsprüngen die Wand hinauf – hier noch per Hand, also ohne Chocobo:

Das ist die erste Wand, die ihr noch ohne Chocobo hinauf müsst.

Das Chocobo braucht ihr erst, wenn ihr oben angekommen seid und dort die mit einer Zeichnung markierte Wand hoch müsst. Oben angekommen geht es auf der gegenüberliegenden Seite gleich wieder hinunter, ebenfalls auf dem Rücken des Reittiers. Haltet euch anschließend links und gleitet erneut eine Wand hinunter, folgt dann der Wiese, wo ihr womöglich ein paar Gegner bekämpfen müsst, und rutscht die nächste Wand herab. Folgt danach der aus Baumstämmen eher provisorisch angelegten Brücke über den Bach.

Auf dieser Wiese müsst ihr höchstwahrscheinlich ein paar Gegner bekämpfen.

Jetzt könntet ihr kurz links abbiegen, um hinter dem Knick eine Chocobo-Haltestellen freizuschalten. Der eigentliche Weg führt aber nach rechts und erneut eine Wand hinauf. Wundert euch nicht, wenn ihr bei diesem Aufstieg meint, Musik aus Metal Gear Solid 3 im Ohr zu haben. Oben folgt noch ein weiterer, deutlich kürzerer Aufstieg.

Nach dieser eher provisorischen Brücke seid geht es links zu einer Chocobo-Haltestelle. Geradeaus seht ihr schon das Symbol für die nächste, sehr hohe Wand.

Der führt euch zu einem Camp, an dem ihr zwei Kisten öffnen könnt – doch am Ziel seid ihr noch nicht. Folgt dem Weg deshalb weiter bis zum nahen Wasserfall, klettert dort erneut eine Wand empor und überquert anschließend die größere Hängebrücke. Wendet euch anschließend nach rechts und voila: Ihr habt Das verlassene Feldlager in den Bergen erreicht, wo die vierte Partie Fort Condor auf euch wartet. Viel Erfolg beim Taktieren auf den zwei Lanes!

Mehr zu Final Fantasy 7 Rebirth: