e Emblem für die Switch! Und zwar ein echtes, keines mit Action-Massen-Schlachten, sondern rundenbasiert und ganz sicher auch mit zumindest optionalem Permadeath.

Rundentaktik vom Feinsten ist normalerweise das Verssprechen eines neuen Fire Emblem.

Es kommt ein neues Fir

Fire Emblem Engage zeigt neue und bekannte Charaktere und man sammelt Ringe, um die Welt zu retten. Oder so, es gibt auch einen Drachen und viel Anime. Der Cell-Shading-Look sieht farbenfroh und einladend aus, die Menüs aufgeräumt und der Shining-Force-Fan in mir will sofort durchstarten.

Eine Collector's Edition muss natürlich sein.

Ein wenig muss ich mich aber noch gedulden: Erst im Januar ist es so weit, am 20.1.2023 erscheint Fire Emblem Engage. Es wird auch eine große Collector's Edition