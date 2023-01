Gewinnt eine von zwei Fire Emblem Engage Divine Edition plus T-Shirt für Nintendo Switch

Vergangene Woche erschien Fire Emblem Engage und setzt damit erfolgreich über drei Jahrzehnte Fire Emblem fort. 1990 erschien in Japan das unscheinbare Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light und war vor allem dafür berühmt, dass Spieler schon beim ersten gefallenen Helden auf dem Schlachtfeld zum Reset-Schalter griffen: Das Konzept Permadeath machte die Reihe berühmt. Kaum ein Rollenspiel traute sich das. Mal davon abgesehen, dass es das Sub-Genre des storylastigeren Taktik-RPGs begann populär zu machen.

Fire Emblem Engage mag kein Three Houses sein, aber auf dem Schlachtfeld muss euch das nicht kümmern. Fantasy-Runden-Taktik in Bestform.

Die Permadeath-Tage von Fire-Emblem sind zwar nicht gezählt – schaltet in den Classic-Modus von Engage und ihr spielt wieder sehr viel konzentrierter, mehr dazu im Test zu Fire Emblem Engage – aber dank freundlicher Abstufungen kann jeder Spieler Engage auf seine Weise genießen. Und zwei von euch können das bald in der besten Fassung tun, denn wir verlosen nicht nur zwei T-Shirts mit niedlichen Pixel-Art-Figürchen darauf, sondern auch zweimal die unglaublich schicke Divine-Edition von Fire Emblem Engage.

Doppelpack Fire Emblem Engage. Ich muss mal gucken, wo der Elch eigentlich geblieben ist. Wenn wir schon kein brauchbares Gewinnspielsystem aus England bekommen, dann können wir wenigstens diese Tradition nach unserem Systemupdate zurückbringen.

Nintendo liefert hier einen ordentlichen Schuber mit natürlich dem Spiel selbst in der Packung. Das ist ja heute auch nicht immer mehr garantiert, aber keine Sorge, hier ist die winzige Game Card noch in der großen Box versteckt, ihr müsst nur tief genug buddeln. Sie müsste irgendwo hinter der exklusiven Steelbook-Hülle dieser Edition zu finden sein. Diese ziert das farbenfrohe Cover des Spiels mit einem Glanz-Look, der die farbliche Unentschlossenheit des Protagonisten noch einmal besonders schön zur Geltung bringt.

Weil das Artwork für die Reihe schon immer ein wichtiger Faktor war, ist es auch der Fokus für die weiteren Beilagen. Ihr findet im großen Karton einen ganzen Schwung an Artwork-Karten, die ihr vielseitig einsetzen könnt. Einfach angucken ist eine Option, schickt sie an Leute, die ihr mögt. Schickt sie an Leute, die ihr nicht mögt, um damit anzugeben, dass ihr eine Divine Edition habt. Rahmt sie ein und guckt sie an. Hängt sie an den Kühlschrank und guckt sie an. Zugegen, viel davon läuft auf Angucken hinaus, denn zum Feuer anfachen im Ofen findet sich sicher etwas Anderes.

Das ist alles drin in der Fire Emblem Engage Divine Edition

Zum Angucken ist auch das wunderschöne und umfangreiche Artbook gedacht, das euch viele schöne Blätter-Stunden bringen kann und euch grübeln lässt, wie cool das Spiel aussehen würde, wenn man sich statt des netten Cell-Shading-Looks für die Pixel-Pracht eines Triangle Strategy entschieden hätte. Eine Überlegung, die euch dauerhaft in eurem Zimmer verfolgen kann, wenn ihr das schicke A1-Poster strategisch günstig platziert.

Wenn ihr also eins dieser schicken Sets gewinnen möchtet, dann macht einfach mit. Vielen Dank auch an Nintendo für die schönen Gewinne!

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten