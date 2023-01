Fire Emblem Engage: Das volle Opening versetzt euch in nostalgische Anime-Stimmung

Für alle, die bis zur Veröffentlichung von Fire Emblem Engage nur noch hibbelig auf ihrem Stuhl sitzen können, gibt es jetzt einen Grund mehr zur Freude. Neben dem Release Ende nächster Woche könnt ihr jetzt schon einen Blick in das Opening werfen.

Ah, ich verstehe, ihr seid also auch Freunde der alten Anime-Kultur

Die Eröffnungssequenz ist vollständig auf YouTube zu sehen. Dort ist aktuell nur die englische Fassung vorhanden, aber so lässt es sich für die meisten sicher auf viel besser mitsingen. Zusätzlich zeigt das Video von N1-UP auch den neuen Titelbildschirm.

"Das ist wirklich die beste Samstagmorgen-Anime-Dub-Stimmung, die wir in dieser Serie hatten. Es ist perfekt für das, was die Reihe ausmacht. 10/10", schreibt ein Nutzer auf YouTube. Andere beschreiben es als kitschig und nostalgisch, da es sie an die Openings der klassischen 90er-Jahre-Anime erinnert.

Viele weitere Fans spekulieren, ob nicht eine epische Orchester-Version dieses Openings den Kampf gegen den finalen Boss unterstreichen wird. Auch der Songtext wird bereits von den ersten Freunden des Franchise zerpflückt.

Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.