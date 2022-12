Fortnite Map in Chapter 4 Season 1: Erstmals alle benannten Orte neu

Neues Kapitel, neue Insel. Die Fortnite Map von Chapter 4 Season 1 kommt im ganz neuen Gewand und ohne irgendwelche Altlasten aus Kapitel 3 daher, nachdem alte Insel beim Fracture-Event zu kosmischem Staub zerbröselt ist. Das bedeutet auch, es gibt komplett neue benannten Orte und Orientierungspunkte, die ab und an aber an die alte Map erinnern – die neue Insel ist schließlich aus den Überresten aller Realitäten zusammengestückelt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie die neue Fortnite Map v23.00 zum Start Kapitel 4 Season 1 aussieht und welche Orte und Städte euch erwarten.

So sieht die Fortnite Map in Chapter 4 Season 1 aus

Die neue Fortnite Season 4 Map trägt den Codenamen "Asteria" (damit setzt Epic die Namensgebung nach griechischen Gottheiten mit Anfangsbuchstaben "A" fort) und kommt euch an manchen Ecken vielleicht etwas bekannt vor. Sie ist nämlich laut Fortnite-Lore eine Fusion aus Artemis (S3 Map), Apollo (S2 Map) und einem Teil der Realität-659, die nach den Ereignissen des Fracture-Events in den Überresten der Realität Null existiert. So sieht die Fortnite Kapitel 4 Season 1 Map (v23.00) aus:

Auf den ersten Blick kommt die neue Fortnite Map in Season 1 mit nur drei Biomen daher: Im Nordosten gibt es ein sehr großes Schnee-Gebiet, das von vielen Spielern schon für die kommende Weihnachtszeit und das Weihnachts-Event erwartet wurde. Der gesamte Nordwesten sowie ein kleiner Teil des Südostens sind dagegen in herbstliche Wälder gehüllt und dazwischen läuft ein größerer, grüner Streifen von Südwest nach Osten.