Fortnite Chapter 4 Season 1: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele

Die Eidgebundenen Aufträge (Teil 1) In Fortnite Kapitel 4 Season 1 setzt Epic Games die Tradition fort, die Handlung in Fortnite in einer eigenen Aufgaben-Reihe zu erzählen. Diesmal nennt sich das Ganze "Eidgebundenen Aufträge" und (wieder) in mehreren Teilen erzählt, die im Verlauf der Season nach und nach veröffentlicht werden. Teil 1 Phase 1 – Kontaktiere KIM an einer Hologrammschale (1x)

Phase 2 – Lade Fragmente der verschlüsselten Nachricht des Paradigmas von Datengeräten herunter (3x)

Phase 3 – Entschlüssle die Nachricht des Paradigmas an einem ihrer Terminals (1x)

Phase 4 – Sammle eine Kiste mit raffinierten Materialien ein (1x)

Phase 5 – Platziere die Kiste mit dem raffinierten Material bei Shattered Slabs (1x)

Phase 2 – Zerschlage kinetisches Erz mit deiner Spitzhacke, um kinetische Stücke zu sammeln (3 Stück)

Phase 2 – Sammle einen Schockwellenhammer auf (1x)

Phase 3 – Lege 150 Meter zurück, indem du dich mit einem Schockwellenhammer wegschleuderst (150 m)

Phase 4 – Füge Gegnern Schaden mit dem Schockwellenhammer zu (50)

Phase 2 – Hilf dabei, den zeitlosen Champion zu besiegen (1x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP pro Phase Teil 2 Erscheint am 18. Januar 2022 um 15:00 Uhr.

Winterfest Aufträge (Woche 1 Aufgaben) Alle Jahre wieder startet zwei Wochen vor Weihnachten das Winterfest-Event, das auch immer mit einer Reihe von zugehörigen Aufgaben und Belohnungen daherkommt. Diesmal gibt es die Weihnachtsaufgaben nicht zusätzlich zu den normalen Wochen-Aufgaben, sondern sie sind die Wochenaufgaben. Epic hat also beides kombiniert und sich etwas Arbeit gespart. Diesmal erwarten euch folgende Aufgaben: Winterfest Bonusziele: Schließe 3 Entdecker-Aufträge ab (3)

Belohnung: 30.000 Saison-EP Schließe 6 Entdecker-Aufträge ab (6)

Belohnung: 30.000 Saison-EP Schließe 9 Entdecker-Aufträge ab (8)

s Belohnung: 30.000 Saison-EP Schließe 14 Winterfest-Aufträge ab (14)

Belohnung: 1 Level up Winterfest Aufträge: Füge Schaden mit Maschinenpistolen zu (50x)

Belohnung: 16.000 Saison-EP Verstecke dich bei Frostige Fichten, bei Brutal Bastion und bei Lonely Labs in einem großen Schneeball (3)

Belohnung: 16.000 Saison-EP Schau jeden Tag in der gemütlichen Lodge vorbei, wo dann vielleicht ein Pizzastück auf dich wartet (3x)

Belohnung: 16.000 Saison-EP Eliminiere Gegner mit dem Schneeballwerfer (5x)

Belohnung: 16.000 Saison-EP Sammle Stuntpunkte mit einem Geländemotorrad (Phase 1 = 150.000 Punkte)

Belohnung: 16.000 Saison-EP Füge Gegnern Schaden mit DMRs zu (Phase 1 = 100 Punkte)

Entdecker Aufträge (Woche 0 Aufgaben) Damit ihr euch zum Start von Fortnite Chapter 4 Season 1 etwas mit der neuen Insel vertraut machen könnt, gibt es die Entdecker Aufträge. Sie führen euch zu verschiedenen neuen Orten und zeigen euch neue Spielmechaniken und Gameplay-Features. Entdecker Bonusziele: Schließe 3 Entdecker-Aufträge ab (3)

Belohnung: Spitzhacke "Legendäre Klinge der Einsicht"

Belohnung: Bannersymbol Entdecker Aufträge: Besuche The Citadel, Anvil Square und Shattered Slabs (3)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Durchsuche Eidgebundenen-Truhen (5x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle im Verlauf eines Matches einen Schockwellenhammer und ein Ex-Kaliber-Gewehr auf (2)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Aktiviere Realitätserweiterungen (20x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Lande bei Brennpunkten (3x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Eliminiere Gegner (25)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Springe über Objekte (15)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Spiele ein Match, bis nur noch 10 Spieler übrig sind (1x)

Reaktivierungsrunde Aufträge Wie schon in der letzten Staffel gibt es auch zum Start von Fortnite Chapter 4 Season 1 wieder eine neue Reaktivierungsrunde, bei der ihr Freunde zurückholen könnt, die Fortnite an den Nagel gehängt haben. Holt euch einen Freund über die Aktion zurück ins Spiel, könnt ihr gemeinsam eine Reihe von Aufgaben abschließen, um Punkte zu sammeln und exklusive Belohnungen freizuschalten. Die Aktion läuft von bis zum 10. Januar 2022 (15:00 Uhr). Reaktivierungsrunde-Aufträge: Phase 1 – Reaktiviere deine Freunde über deren Profil oder nutze die "Reaktivierungsrunde"-Event-Schaltfläche (1x)

Phase 2 – Schließe ein Battle Royale-Match mit einem berechtigten Freund ab (1x)

Belohnung: 50 Punkte für Phase 1, 10 Punkte für Phase 2

Verdiene EP mit einem berechtigten Freund in den Modi Battle Royale, Null Bauen oder Gruppenkeile und in von Creators erstellten Erlebnissen (Phase 1 = 80.000 Punkte, Phase 2 = 160.000 Punkte, Phase 3 = 250.000 Punkte, Phase 4 = 300.000 Punkte, Phase 5 = 400.000 Punkte)

Belohnung: 5 Punkte je Phase

Belohnung: 5 Punkte je Phase Tägliche Reaktivierungsrunde-Aufträge: Schließe 1 täglichen Auftrag mit einem berechtigten Freund ab (1x)

Belohnung: 10 Punkte Schließe 3 täglichen Auftrag mit einem berechtigten Freund ab (3x)

Belohnung: 20 Punkte Schließe 6 täglichen Auftrag mit einem berechtigten Freund ab (6x)

Belohnung: 30 Punkte Reaktivierungsrunde-Belohnungen: 50 Punkte: Emoticon "Neustarter"

100 Punkte: Lackierung "Kontrollierte Konzentration"

150 Punkte: Hängegleiter "Visionen-Board"

250 Punkte: Spitzhacke "Sching! Sching!"

Realitätserweiterungen-Tutorial Aufgaben Die sogenannten "Realitätserweiterungen" sind ein neues Feature in Fortnite Kapitel 4 Season 1, das euch mit dem "Realitätserweiterungen-Tutorial" und den nachfolgenden Aufgaben nähergebracht werden soll. Phase 1 – Mach dich während deiner Busfahrt bereit für einen Anruf (1x)

Phase 2 – Überlebe, bis Realitätserweiterungen verfügbar sind (1x)

Phase 3 – Aktiviere eine Realitätserweiterung (1x)

Belohnung: 25.000 EP pro Phase

Tägliche Aufträge, Bonusziele und Extremer EP-Boost Damit ihr in Fortnite immer genügend zu tun habt, gibt es die täglichen Aufgaben. Hierbei handelt es sich um sehr simple Aufträge, die für sich nur sehr wenige Erfahrungspunkte abwerfen, dafür auch einfach zu lösen sind. Außerdem sind sie die Voraussetzungen für die täglichen Bonusziele und die dem neuen "Extremen EP-Boost", die deutlich mehr XP spendieren. Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, auf welche Aufträge ihr stoßen könnt, hier mal ein paar Beispiele: Tägliche Aufgaben: Besuche im Verlauf eines Matches benannte Orte (4x)

Belohnung: 1.000 Saison-EP Erhalte Schilde (200 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP Lebe länger als die Gegner (75x)

Belohnung: 1.000 Saison-EP Tägliche Bonusziele: Phase 1 – Schließe 1 täglichen Auftrag ab

Phase 2 – Schließe 2 tägliche Aufträge ab

Phase 3 – Schließe 3 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP pro Phase Täglicher "Extremer EP-Boost"-Bonusziele: Schließe 4 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP