Fortnite: Neue Kooperation mit Pac Man steht in den Startlöchern

Fortnite erhält bald Pac-Man-Gegenstände. Viele Details zur Kooperation gibt es derzeit leider noch nicht.

Outfits für nerdige Battle-Royale-Helden

Pac Man ist das nächste Spiel, das seinem Traum von einer Zusammenarbeit mit Epic Games' Fortnite näher kommt. Ab dem 2. Juli sollen Items im Pac-Man-Design für Fortnite-Spieler erhältlich sein.

Allem Anschein nach werdet ihr euch nicht als Pac Man oder einer der kultigen Geister verkleiden können. Viel eher könnt ihr euch Kleidung im Pac-Man-Stil zulegen.

Zu gerne würde ich euch diese Kleidungsstücke zeigen, doch wie die Gegenstände tatsächlich aussehen, ist bisher noch nicht bekannt.

In der Ankündigung heißt es: "Fortnite, ein Online-Spiel, das von Epic Games vermarktet und vertrieben wird, und Pac-Man haben beschlossen, zusammenzuarbeiten. Gegenstände mit Pac-Man-Motiv werden verfügbar sein. Die Zusammenarbeit wird am 2. Juni beginnen."

Noch mehr Pac Man in Fortnite

Mit dieser kurzen und knappen Information müsst ihr noch ein paar Tage auskommen. Wenn das Pac-Man-Fieber aber doch zu stark ist, haben wir eine kleine Überbrückungshilfe für euch.

Bis es soweit ist, könnt ihr einen Pac-Man-Kreativmodus spielen, den Epic Games offiziell bewirbt. Den passenden Inselcode findet ihr auf der Fortnite-Website kopieren. Was euch in diesem Modus erwartet? In diesem Mini-Spiel kämpft ihr darum, als Pac-Man die meisten Münzen zu sammeln. Gern geschehen.