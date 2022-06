Fortnite x Marvel Zero War: Neuer Panini-Comic erscheint heute!

Fortnite erhält einen neuen Panini-Comic mit insgesamt fünf Ausgaben. Diesmal geht es mit Fortnite x Marvel: Nullpunkt-Krieg ins Marvel-Universum. Heute, am 8. Juni, erscheint der erste Teil der Comic-Reihe, der ein Spider-Man-Outfit für alle Käufer beinhaltet.

Die Comicreihe Fortnite x Marvel: Zero War könnt ihr euch im Print-Format in Comic-Geschäften oder digital über die Marvel Comics-App zu Gemüte führen und die Marvel-Helden bei ihrer Suche nach dem Nullpunkt-Splitter begleiten. Im offiziellen Panini-Shop erhaltet ihr die Ausgabe für 5,99 Euro.

Wann erscheinen die Comic-Ausgaben von Fortnite x Marvel: Zero War?

Alle Veröffentlichungstermine für die fünf Ausgaben sowie die dazugehörigen kosmetischen Gegenstände stehen bereits fest.

Ausgabe 1 = 8. Juni 2022

Ausgabe 2 = 13. Juli 2022

Ausgabe 3 = 17. August 2022

Ausgabe 4 = 31. August 2022

Ausgabe 5 = 28. September 2022

Der Reihe nach erhaltet ihr neben dem Skin zu Spidey auch eine Iron-Man-Lackierung, eine von Wolverine inspirierte Spitzhacke, ein Spraymotiv zu Fortnite x Marvel: Zero War und einen Ladebildschirm zum Panini-Comic. Die letzten beiden Gegenstände wird es nur exklusiv beim Kauf der Ausgaben geben. Alle anderen Items landen zu einem späteren Zeitpunkt im Shop.

Diesen Spider-Man bekommt ihr zusammen mit der ersten Ausgabe von Fortnite x Marvel: Zero War.

Wer außerdem alle fünf kosmetischen Gegenstände einlöst, erhält einen zusätzlichen Skin, der ebenfalls im Shop erhältlich sein wird.

Weitere Meldungen zu Fortnite:

So schaltet ihr die Gegenstände aus dem Panini-Comic frei

Um die kosmetischen Items freizuschalten, gibt es verschiedene Wege. Kauft ihr einen Fortnite Panini-Comic im Laden oder bis zum 31. Dezember 2023 in der App, so könnt ihr einfach den enthaltenen Code einlösen. Besitzt ihr Marvel Unlimited und lest alle fünf Ausgaben, erhaltet ihr eine E-Mail mit den Codes für alle Outfits inklusive des zusätzlichen Skins.

Einlösen könnt ihr den Code, indem ihr euch in eurem Epic-Games-Konto anmeldet und im Textfeld "Zugangscode eingeben" euren Code eintippt. Anschließend klickt ihr auf "einlösen", überprüft den jeweiligen Gegenstand und wählt "Aktivieren". Sobald ihr nun Fortnite startet, solltet ihr das Geschenkt in eurem Spind finden.

Wer ein physisches Exemplar in der Hand halten will, soll es sich nach Möglichkeit vorbestellen, empfiehlt Epic Games in ihrem FAQ.